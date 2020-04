India: tre uomini uccisi a bastonate dalla folla nel villaggio di Palghar

Tre uomini linciati dagli abitanti del villaggio di Palghar del Maharashtra con l’accusa di furto di reni

Chikne Maharaj Kalpavrukshagiri (70 anni), Sushilgiri Maharaj (35) e il loro autista Nilesh Telgade (30) sono i tre uomini, che stavano attraversando il villaggio di Palghar a bordo di un fuoristrada, quando una folla inferocita ha iniziato a scagliare sassi contro l’automobile.

La vettura è stata rovesciata e sui tre si sono accanite decine di persone.

Sebbene siano stati soccorsi dalla polizia e portati in ospedale i tre uomini sono morti pochi minuti dopo.

Il linciaggio è avvenuto nelle prime ore di giovedì nel villaggio di Gadchinchale, situato lungo la strada Dabhadi Khanvel.

Come riporta il quotidiano New indian express gli abitanti del villaggio di Palghar hanno linciato tre uomini, che sono stati scambiati per delinquenti pronti a rubare i reni e venderli al mercato nero.

La polizia del Maharashtra ha arrestato 110 abitanti del villaggio, di cui 101 sono tenuti in custodia fino al 30 aprile e 9 minori sono stati inviati in una casa di accoglienza minorile.

Per quattro giorni, si vociferava che i ladri fossero venuti al villaggio per rubare i reni in particolare dei bambini e venderli al mercato nero.

