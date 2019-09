Salvare il Pianeta? Ecco le tre mosse da attuare subito

Possiamo però agire tutti, per salvare il Pianeta? Esistono alcuni piccoli accorgimenti che possiamo seguire, per agire nel nostro quotidiano

A suggerirci qualche piccolo trucco per salvaguardare il nostro Pianeta, sono la ben nota ambientalista Greta Thunberg e il giornalista George Monbiot. Bastano tre piccoli e semplici passi, per aiutarci a rimediare agli errori e ai danni che abbiamo fatto negli anni. La natura sarà capace di rimediare da sola.

I tre passi di Greta Thunberg

Greta Thunberg e George Monbiot spiegano in un breve video pubblicato prima della Global Climate Strike cosa possiamo fare contro i cambiamenti climatici. Questa manifestazione prevede una settimana d’attività e scioperi per protestare e sensibilizzare più persone possibili, riguardo i temi ambientali. In soli tre minuti, si spiegano quali sono i tre passi che possiamo fare.

Per iniziare si suggerisce di smettere di bruciare ed utilizzare i combustibili fossili. Una scelta molto intelligente è quella di piantare alberi. una pianta di questo tipo è la migliore macchina per aspirare l’anidride carbonica.

Ne abbiamo già parlato, la tutela degli alberi, piantarli e averne cura, sicuramente è la migliore soluzione per la rimozione della C02 dall’atmosfera. Fatto questo, si può passare al piano in tre fasi

Le tre fasi degli attivisti

Greta Thunberg e George Monbiot suggeriscono un piano che prevede tre fasi. Si tratta di idee apparentemente molto semplici, potrebbero aiutarci a preservare il nostro pianete e nel contempo noi. Dovremo variare le nostre abitudini, fino a costruire un vero rispetto della terra:

• proteggere la foresta dalla deforestazione e gli ecosistemi. Si deve combattere la deforestazione, abbattendo gli alberi per avviare le attività produttive.

• ripristinare gli habitat naturali che negli anni sono stati danneggiati o eliminati, oltre a riforestare

• finanziare i progetti di tutela e lasciar perdere l’industria dei combustibili fossili.