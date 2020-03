Segue il pallone per la strada: travolto e ucciso un bimbo di sei anni a Cosenza

Il piccolo Salvatore Cerchiara è stato travolto e ucciso a Cosenza, mentre inseguiva il suo pallone per la strada. La donna ora è indagata per omicidio.

Travolto e ucciso a Cosenza da un’auto mentre cercava di rincorrere il suo pallone: una tragedia che ha lasciato tutti senza parole.

La terribile morte di Salvatore Cerchiara

Una tragedia a San Giorgio Albanese dove il piccolo Salvatore è stato ucciso dopo essere stato travolto da un’auto in corsa. Secondo una primissima ricostruzione, secondo quanto riportato dai media locali, il bimbo di sei anni stava giocando insieme al fratello e altri bambini nel cortile.

Il pallone è stato calciato in mezzo alla strada e Salvatore per recuperarlo si è messo a correre: in quel momento sopraggiunge una donna alla guida di una Suzuki e purtoppo non è riuscita ad evitare il piccolo.

La donna di 30 anni si è fermata subito dopo lo schianto e ha chiamato i soccorsi: sopraggiunti sul posto hanno attivato anche l’elisoccorso, ma il piccolo è deceduto durante il trasporto in ospedale.

I Carabinieri stanno indagando sulla dinamica dell’incidente e cercano di ricostruire tutti i dettagli.

Che cosa è successo prima dell’incidente?

Il piccolo Salvatore, sempre secondo i media locali e le prime ricostruzioni, viveva con la sua famiglia sul Pollino e si è recato dai nonni per giocare con i suoi fratelli e alcuni amici.

Sembra proprio che la palla sia finita in mezzo alla strada e che lui sia corso per riprenderla: per la donna al volante non è stato possibile evitare il terribile incidente.

L’auto è stata sequestrata, la donna è risultata essere negativa ai test su alcol e sostanze stupefacenti. Ora è iscritta sul Registro degli Indagati con accusa di omicidio colposo.