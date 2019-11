Travolto da una auto mentre è in bici: il violento impatto davanti...

Travolto violentemente da una auto mentre il nipote attonito assiste a tutto quanto. Ecco cosa è accaduto a Nuvoleto

Un uomo nel bresciano è morto travolto da una auto mentre si trovava in bici con suo nipote. Un violento impatto scioccante.

L’incidente mortale a Nuvolento

Due persone, nonno e nipote, si trovavano in bicicletta sulla statale 41. L’uomo di 70 anni è stato travolto e ucciso – con una dinamica ancora da ricostruire nei dettagli – da una Fiat Panda che è sopraggiunta urtando l’uomo. Lo stesso è sbalzato sulla sella finendo a terra violentemente dopo un volo di alcuni metri.

Le condizioni di salute si sono presentate immediatamente molto critiche e il nipote ha chiamato immediatamente il 112 chiedendo una ambulanza e spiegando il grave fatto.

Sul posto è arrivato il personale del 118 e i soccorritori hanno svolto il loro lavoro facendo l’impossibile per salvare la vita a Silvano Bologni oramai in pessime condizioni.

Le ferite e lo schianto al suolo gli hanno riportato dei gravissimi traumi interni ed esterni, dovendo così dichiarare il decesso davanti agli occhi del nipote.

Le indagini della polizia

La Polizia accorsa sul luogo cerca di capire la dinamica anche grazie all’aiuto del nipote e stanno svolgendo tutte le verifiche del caso.

E’ importante determinare se il conducende dell’auto abbia svolto una manovra non corretta o si sia ritrovato la bicicletta davanti, senza poter far nulla per evitarla.

Una volta che tutto il quadro sarà completo, la salma sarà a disposizione della Autorità Giudiziaria.