L’incidente è avvenuto a Remanzacco, in provincia di Udine. In corso di accertamento la dinamica dell’impatto costato la vita alla giovane.

Il ricordo commosso del sindaco, Daniela Britz, in un lungo post su Facebook.

L’incidente il pomeriggio di Capodanno

Stava attraversando la strada statale 54, in via Marconi, quando una Fiat 500 l’ha travolta e per una 25enne di Remanzacco non c’è stato nulla da fare.

Alla guida della vettura, come riferisce anche Leggo, c’era un ragazzo di 29 anni. La vittima del drammatico incidente, avvenuto poco dopo le 14 del 31 dicembre scorso, è Lucia Cozzarolo, 25enne di Remanzacco.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la giovane sarebbe prima finita sul parabrezza, poi sull’asfalto.

Immediatamente soccorsa e trasferita in ospedale, per Lucia non c’è stato nulla da fare. È morta poco dopo l’arrivo nel nosocomio, per le gravi ferite riportate.

Sull’esatta dinamica dell’incidente stanno ora indagando i carabinieri di Udine. Non è chiaro se la ragazza stesse attraversando sulle strisce pedonali, circostanza che verrà accertata dalle perizie successive.

Il cordoglio del sindaco

Alla notizia della morte della giovane Lucia, la cittadina di Remanzecco è rimasta scioccata dal tragico destino di una ragazza, benvoluta da tutti.

Il sindaco, Daniela Britz, ha pubblicato un lungo post sulla pagina Facebook del comune, per esprimere il suo cordoglio e l’immenso dispiacere per la morte di Lucia.

“Non ci sono parole che possano lenire un dolore così grande”

si legge nel lungo post.

Lucia era una ragazza molto schiva e riservata, ma sempre sorridente. Conosciuta da tutti, era ben voluta da tutti.

La 25enne lascia la mamma Paola ed il fratello Domenico. Il papà della ragazza era morto diversi anni fa.