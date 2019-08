Trattamento laser: potenti benefici per la pelle e non solo

Questi fasci di luce concentrati possono fare qualsiasi cosa, dal rimuovere i peli fino ad aiutare con la terapia fisica.

Laser è l’acronimo di “Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation“. L’invenzione è stata utilizzata per la prima volta nell’industria negli anni ’60. Nel corso dei successivi 20 anni la tecnologia è stata perfezionata per una varietà di scopi medici.

Dagli anni ’80, ci sono stati grandi progressi nella tecnologia laser medica. Oggi, un medico può indirizzarti per un trattamento laser per alleviare una serie di problemi, da disturbi della pelle e anomalie dei vasi sanguigni alla chirurgia oculare.

I laser hanno anche applicazioni dermatologiche e cosmetiche, tra cui depilazione, riduzione delle smagliature e rimozione del tatuaggio. I tipi di trattamento laser comprendono la terapia laser di basso livello (LLLT), l’agopuntura laser e la terapia laser ad alta potenza (HPLT).

Come funziona il trattamento laser

Esistono molti tipi di laser, tutti in grado di emettere fasci concentrati di luce a lunghezza d’onda singola. I laser consentono trattamenti di precisione su un tessuto bersaglio, con un impatto minimo sul tessuto circostante. Ciò si ottiene regolando la frequenza, la lunghezza d’onda, l’intensità, la durata dell’impulso e la direzione dei raggi laser.

Terapia laser di basso livello

Tale terapia viene sempre più utilizzata nella terapia fisica, nella chiropratica e nella medicina dello sport, così come nella medicina tradizionale.

Non induce il riscaldamento in tessuti come i laser chirurgici o estetici, ma funziona utilizzando laser di basso livello – o diodi emettitori di luce – per alterare la funzione cellulare.

Le cellule danneggiate rispondono meglio delle cellule sane alle reazioni fotochimiche e si pensa che brevi trattamenti con luce di basso livello inducano una complessa catena di reazioni fisiologiche che migliorano la guarigione delle ferite e la rigenerazione dei tessuti.

Può essere usato per trattare il dolore alla mascella, riducendo il dolore e l’infiammazione, nonché aumentando il raggio di movimento del collo e facilitando l’apertura della mascella. La terapia laser ad alta potenza (HPLT) può anche essere raccomandata per trattare il dolore alla mascella.

I test suggeriscono che LLLT fornisce sollievo dal dolore a breve termine per chi soffre di artrite reumatoide, osteoartrosi, dolore al collo e possibilmente disturbi articolari cronici. Gli studi hanno dimostrato il suo uso benefico nel reimpianto dentale.

Agopuntura laser

Hai paura degli aghi ma vorresti provare l’agopuntura? Questa potrebbe essere la risposta. Poiché la concentrazione di luce è più alta appena sotto la pelle, i raggi laser di basso livello vengono utilizzati per stimolare i punti di agopuntura.

Questo rimedio è stato utilizzato per lesioni dei tessuti molli, dolore, riparazione di ferite e ossa, disturbi linfatici e circolatori. È stato anche usato per trattare la dipendenza, lo stress e una varietà di condizioni della pelle.

L’agopuntura laser è spesso usata per trattare i bambini poiché è indolore, i tempi di trattamento tendono ad essere brevi ed è più accettabile per i bambini rispetto all’agopuntura con ago.

Terapia laser ad alta potenza

Funziona attraverso l’applicazione diretta del calore o “fototermolisi selettiva”. I tecnici regolano la frequenza della luce (foto) per produrre calore (termo) nell’area destinata alla distruzione (lisi).

Le vene varicose possono essere trattate usando questo tipo di chirurgia laser e un medico può raccomandare HPLT, in anestesia locale, per bruciare le verruche ostinate.

Avere un trattamento laser

I trattamenti laser vengono effettuati presso le cliniche e in alcuni casi possono essere eseguiti in anestesia locale. Molti dei trattamenti non sono invasivi e offrono un’alternativa all’assunzione di farmaci.

Poiché un laser non riesce a penetrare negli indumenti, deve essere applicato direttamente sulla pelle; i pazienti affermano di provare una sensazione calda sulla pelle che non è dolorosa.

La maggior parte delle sessioni dura solo da 5 a 10 minuti, sebbene il trattamento per le vene varicose possa richiedere una o due ore. Potrebbe essere necessario una serie di trattamenti, a seconda delle condizioni.