Emergenza Covid-19 e Privacy: vietato diffondere i dati dei contagiati

Trattamento dati personali e Covid-19: i chiarimenti del Garante della Privacy

Comuni, datori di lavoro e scuole non devono diffondere i dati delle persone che sono risultate positive al Covid-19 o di quelle messe in quarantena.

Si deve prestare massima attenzione nel gestire i dati sensibili delle persone più fragili, che hanno bisogno di aiuto.

I Comuni devono garantire la massima protezione dei dati personali di chi si trova in difficoltà economica e ricorre ai buoni spesa.

Anche i dati personali delle persone anziane, che necessitano della consegna a domicilio della spesa, devono essere oggetto di protezione personale.

Anche chi si trova in isolamento a casa e non può uscire per gettare i rifiuti e richiede il ritiro porta a porta merita un’adeguata protezione della privacy.

Si tratta di raccomandazioni del Garante della Privacy, che ha risposto a diversi dubbi in merito all’uso ed alla protezione dei dati personali.

L’Autorità prendendo in considerazione cinque settori – sanità, enti locali, lavoro, scuola, ricerca – ha evidenziato i problemi concernenti la raccolta e la gestione delle informazioni e dei dati personali.

Nella sezione Covid-19 e protezione dei dati personali il Garante della Privacy ha approntato le FAQ sul trattamento dati nel contesto sanitario nell’ambito dell’emergenza sanitaria.

Covid-19 e Privacy: Studi odontoiatrici

Tutti i professionisti sanitari, compresi i dentisti, possono raccogliere le informazioni che ritengono necessarie nell’ambito delle attività di cura dei loro pazienti, ivi comprese quelle legate alla presenza di sintomi da COVID-19.

Lo staff degli studi odontoiatrici durante il triage telefonico deve raccogliere e gestire i dati personali dei pazienti, assicurando la massima riservatezza.

Privacy e Covid-19: operatori del servizio funebre

Nei casi di sospetto o accertato decesso da Covid-19, gli operatori del servizio funebre devono adottare particolari precauzioni a quelle già previste per il decesso di persone con malattie infettive e diffusive.

Medico e tutela della Privacy durante l’emergenza Covid-19

Al fine di evitare che i cittadini si rechino presso gli studi dei medici di base per ritirare le ricette, l’ordinanza della Protezione Civile del 19 marzo 2020 ha previsto che il medico possa trasmettere all’assistito la ricetta per posta elettronica, via SMS o telefonicamente.