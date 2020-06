GF Vip 5, trash senza limiti: altre due dive hanno detto sì

Il Grande Fratello Vip si risveglia come i cervi a primavera, dopo aver chiuso egregiamente l’edizione 2019. A incrementare una robusta dose di trash, ecco che arrivano due primedonne.

Trash di prima qualità nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Si preannuncia una dose di clamore mediatico a livelli epici. Dentro ci sarà un po’ di tutto, dalla cantante affermata alla showgirl squilibrata.

Alfonso Signorini lo sa bene: per fare ottimi numeri in termini di share occorre rischiare con scontri televisivi e presunti tradimenti, senza far mancare colpi di scena e risse improvvise, per le quali il presentatore dovrebbe chiedere una pala e sotterrarsi dall’imbarazzo.

Sembra che la nuova edizione del GF Vip partirà con il botto, lanciando personaggi di spessore e non. Stando alle ultime succose indiscrezioni, il reality show di Canale 5 ingloberà tutto il trash dell’ultimo decennio televisivo.

Se la scorsa edizione del reality show Mediaset ha mantenuto una parvenza di dignità, con protagonisti che potevano risultare credibili, l’edizione 2020 porterà cambiamenti. Nel nuovo ciclo stagionale del GF Vip, infatti, si preannuncia una vera e propria escalation del trash.

Grande Fratello Vip 5, due grandi dive hanno detto sì ad Alfonso Signorini

Sarebbero già pronte le valigie per l’ex concorrente di Pechino Express Vera Gemma e la stimata cantante Arisa. Anche loro, secondo insistenti rumors, sbarcheranno nel celebre appartamento di Cinecittà. Un modo per regalare alla pubblico di Canale 5 una dose extra di trash.

Adesso bisogna capire quali saranno gli altri scalpitanti concorrenti pronti a portare scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip. Secondo fonti vicine agli autori del programma, il cast sarebbe quasi completo, provvisto di personaggi di riserva in caso di abbandono.

Personaggi strambi in grado di creare dinamiche altrettanto strambe. Tra pochi mesi, infatti, la casa del GF Vip 5 potrebbe divenire teatro di tradimenti coniugali, nuovi flirt e risse a favor di telecamere.