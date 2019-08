Trasferirsi in una nuova casa durante la gravidanza potrebbe aumentare il rischio di parto pretermine

Quando un bambino sta arrivando, le donne incinte e le loro famiglie possono prendere in considerazione l’idea di trasferirsi in una nuova casa in cerca di più spazio o di una posizione migliore. Ma un nuovo studio suggerisce che, in alcuni casi, trasferirsi durante la gravidanza può aumentare il rischio di parto pretermine.

I ricercatori dello studio hanno analizzato i dati di oltre 100.000 donne in gravidanza nello stato di Washington. Gli investigatori hanno scoperto che le donne che si sono trasferite durante il primo trimestre di gravidanza avevano il 42% in più di probabilità di partorire prematuramente (prima di 37 settimane di gravidanza) e il 37% in più di probabilità di avere un bambino con un peso alla nascita inferiore alla media, rispetto con donne in gravidanza che non si sono mosse durante il primo trimestre.

Lo studio, pubblicato sul Journal of Epidemiology and Community Health, è uno dei primi a esaminare un legame tra trasferimento in una nuova casa e esiti dannosi alla nascita, hanno affermato gli autori.

“Il nostro studio è un buon primo passo per identificare lo spostamento come potenziale fattore di rischio che merita di essere approfondito, ma non credo che a questo punto ne sappiamo abbastanza“, dice l’autore principale Julia Bond, del Dipartimento di Epidemiologia presso la School of Public Health dell’Università di Washington, ha dichiarato Live Science.

Nel frattempo, Bond ha consigliato alle donne in gravidanza di discutere con il loro team sanitario eventuali fattori di stress durante la gravidanza, come una mossa.

Precedenti studi hanno scoperto che le donne in gravidanza che sperimentano eventi stressanti nel primo trimestre – come catastrofi naturali, crisi economiche o perdita di posti di lavoro – sono ad aumentato rischio di problemi di gravidanza come la nascita pretermine.

Quello che è consigliato è evitare qualsiasi stress possibile, nonché sforzi al fine di spostare mobili e scatoloni.