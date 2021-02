Friends, una delle serie più amate di sempre.

Friends, è una della serie più amate di sempre.

La sitcom statunitense tratta delle avventure sentimentali tragicomiche e degli sviluppi delle carriere di sei amici: Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffay, Joey Tribbiani, Matthew Perry: Chandler Bing e Ross Geller.

Friends è pioniera di tante altre sitcom di successo.

Purtroppo Friends è protagonista di un altro maledetto lutto.

Maledetto perché oltre a Jay sono mancati: Stan Kirsch è stato trovato impiccato a 51 anni, Ron Leibman che interpretava il papà di Rachel, Allee Williss autrice della sigla.

E’ scomparsa all’età di 56 anni Jay Tarses.

Lei è stata una delle prime persone a credere nel successo di Friends, serie che ha reso famosa la bellissima Jennifer Aniston.

Jay rischiò puntando tutto su quei sei ragazzi giovani e pieni di speranza.

E’ stata davvero una grande e coraggiosa donna perché nonostante fosse entrata in un ambiente governato solamente da uomini, lei è riuscita ad accedere ai vertici del colosso dell’intrattenimento: la ABC.

La sua carriera si è fermata perché purtroppo la sua salute non l’ha aiutata.

Dopo l’infarto dello scorso autunno ha avuto delle gravi complicanze.

Dopo alcuni mesi il suo cuore ha smesso di battere. Il doloroso annuncio è stato dato Dana Walden (capo dell’intrattenimento per la Walt Disney Television) e la ricorda con delle parole bellissime:

Conclude il comunicato così:

“Ha dato presto voce ad alcuni dei narratori più prolifici del settore e ha guidato coraggiosamente la ABC quando l’Industria vedeva poche donne in ruoli manageriali. Sarà ricordata come un mentore e un modello per molti, me compresa, e un’ispirazione a venire.”