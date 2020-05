Tragico incidente sulla Statale 16, tir si ribalta: un morto e un ferito

Drammatico incidente questa mattina sulla statale 16, tra Foggia e San Severo. Un tir si è ribaltato, uscendo fuori strada.

Si registrano un morto ed un ferito per l’incidente sulla Statale 16 avvenuto questa mattina, poco prima delle 7.

Incidente sulla Statale: tir si ribalta

Drammatico incidente questa mattina, poco prima delle 7, sulla Statale 16, tra la città di Foggia e San Severo. Come riferisce anche Foggiatoday, un mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato all’altezza dell’ex hotel Florio.

Il tir, con a bordo due persone, trasportava ferro ed era diretto nel capoluogo pugliese.

Il conducente del mezzo pesante è stato trasferito d’urgenza al Policlinico Riuniti, mentre per il passeggero accanto a lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Il tratto autostradale coinvolto nel drammatico incidente è stato momentaneamente chiuso al traffico. Sul posto le forze dell’ordine, oltre ai sanitari del 118 e i tecnici dell’Azienda nazionale Autonoma delle Strade per i rilievi del caso.

Sembra che il tir sia sbandato autonomamente, senza coinvolgere altri mezzi nell’incidente. S’indaga ora sulle cause del terribile impatto, costato la vita al passeggero.

Incidente A13

Lo scorso 24 maggio un altro drammatico incidente era avvenuto sull’Autostrada A13, al chilometro 9, all’altezza di Bentivoglio, nel bolognese.

Nel tragico impatto si sarebbero scontrate due auto. Per il conducente di una delle due vetture coinvolte nell’impatto non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Altre 4 persone invece sono rimaste ferite.

Una delle due auto coinvolte nell’incidente si sarebbe ribaltata, finendo poi fuori strada.