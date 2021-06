Quando il medico è intervenuto, il cuore dell’uomo aveva già smesso di battere. La donna al volante è ancora sotto shock.

Scopriamo com’è accaduto il tragico incidente a Mappano, accaduto proprio nella prima serata di ieri, 15 giugno 2021. Purtroppo quando sono arrivati i soccorsi non c’è stato nulla da fare per il 62enne, una tragedia che ha sconvolto tutti.

Le dinamiche dell’incidente

Uno scontro frontale, davvero devastante: l’auto Ford Fiesta, guidata da una donna, viaggiava in direzione della zona del Fornacino, mentre l’uomo in sella si dirigeva verso il centro di Mappano.

Da quanto è emerso dalle indagini, l’auto avrebbe svoltato a sinistra nello stesso momento in cui è arrivato lo scooter.

La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Venaria.

La strada è stata chiusa momentaneamente in entrambi i sensi di marcia per l’intervento di vari mezzi di soccorso, purtroppo inutili.

Nei prati vicino a via Reisina è anche atterrato l’elicottero del 118 ma per l’uomo non c’è stato niente da fare

Incidente mortale: vittima un uomo di 62 anni

L’incidente è stato davvero terribile, è successo nella prima serata di ieri martedì 15 giugno 2021, in strada Reisina a Mappano, in prossimità del cimitero.

La vittima è un uomo di 62 anni Mauro La Pica residente a Torino, a bordo del motociclo, si dirigeva verso il centro di Mappano.

Purtroppo lo scontro è stato troppo brutale e il motociclista si è scaraventato sull’asfalto ed è morto sul colpo.

Quando il medico lo ha raggiunto, il cuore del signor Mauro aveva già smesso di battere, non c’è stato nulla da fare.

La donna che guidava una Ford Fiesta è illesa ma è ancora sotto shock per ciò che è accaduto.

