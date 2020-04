Tragedia a Treviso: bimba di 2 anni cade in un canale e muore annegata

È morta annegata la bimba di 2 anni caduta in un canale a Crocetta del Montello, nel Trevigiano. Pare che la piccola sia sfuggita al controllo dei genitori.

Dramma a Treviso: una bimba è annegata nel canale Brentella. Inutili i tentativi di un passante che ha provato a rianimarla.

Bimba annegata a Treviso

Una tragedia inspiegabile quella che ha colpito la comunità di Crocetta del Montello, nel Trevigiano.

Come riferisce anche l’Ansa, una bimba di appena due anni è annegata nel canale Brentella. Al momento della tragedia pare che la piccola stesse giocando a casa con la sorellina poco più grande di lei. L’abitazione, che costeggia il canale, da un lato è sprovvista di recinzione ed è proprio da lì che la piccola avrebbe approfittato per allontanarsi.

Si è diretta verso il canale e in un attimo la corrente l’ha trascinata per oltre 300 metri. Un vicino di casa ha provato a dare l’allarme e si è tuffato nelle acque del Brentella per soccorrerla, ma per la piccola Alejisa Halimi non c’è stato nulla da fare.

Due anni da compiere il prossimo mese, la bimba, di origini macedoni, è morta annegata. Sul posto sono accorsi anche gli infermieri del Suem, ma nessuna manovra è riuscita a salvarle la vita.

La tragedia del piccolo Diego

La Procura di Treviso ha aperto un’indagine sull’accaduto. I genitori della bimba sono stati a lungo interrogati. La tragedia della piccola Alejisa ricorda quella avvenuta la scorsa settimana a Matera.

Il piccolo Diego, 3 anni appena, era sfuggito al controllo dei genitori, intenti a lavorare nei campi. Il bimbo si era allontanato da casa per seguire il cane.

L’allarme era scattato intorno alle 11 del mattino.

Il corpo senza vita del piccolo venne ritrovato all’alba della mattina seguente sulle sponde del fiume Bradano. È plausibile che il bimbo, incuriosito dall’acqua, sia stato travolto dalla corrente.