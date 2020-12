‘Tragedia in tangenziale’ Antonella Clerici bloccata in auto: il post da brividi sui social

‘Tragedia in tangenziale’ Antonella Clerici bloccata in auto: il post da brividi...

La conduttrice di The Voice Senior ha allertato i followers su Twitter. Tragedia in tangenziale, Antonella Clerici bloccata nella sua auto, ecco cosa è accaduto

Antonella Clerici è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano, che nell’ultimo periodo la sta apprezzando a The Voice of Italy Senior, che sta riscuotendo un gran successo sul piccolo schermo.

Qualche giorno fa ha messo in allerta i suoi followers con un post su Twitter. Scopriamo tutti i dettagli rispetto all’accaduto.

Antonella Clerici bloccata in auto

Lo scorso 5 Dicembre, la celebre conduttrice è rimasta bloccata un ora e mezza nella sua auto mentre si trovava sulla tangenziale Ovest di Milano, a Rozzano.

Molto attiva sui social ha chiesto ai suoi followers se avessero notizie in merito, cercando di capire quale fosse il motivo dell’ingorgo.

Bloccata da 1ora e mezza ferma sulla tangenziale ovest di milano altezza rozzano / quinto de stampi. Qualcuno ha news? — Antonella Clerici (@antoclerici) December 5, 2020

Dopo aver condiviso la sua disavventura, la tragica scoperta. La tangenziale era bloccata a causa di un gravissimo incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture e ha letteralmente distrutto un’intera famiglia.

Le vittime al momento risultano essere 3 una donna di 39 anni, un uomo di 43 anni e la figlia di 12 anni.

In ospedale, pare fortunatamente non in pericolo di vita, gli altri due figli della coppia, il maggiore di 16 anni e la minore di 10 anni.

Il messaggio della conduttrice dopo la terribile scoperta

In tanti hanno commentato il post di Antonella Clerici, la quale dopo aver fatto delle ricerche su internet, si è resa conto anche lei della gravità dell situazione.

La presentatrice ha appreso a malincuore la notizia, e nel rispetto per il grave lutto consumatosi in tangenziale, ha dedicato alle vittime un brevissimo ma significativo messaggio tra i commenti sotto il suo post.

Un cuore letteralmente spezzato per il tragico evento e le mani giunte in segno di preghiera.

La Redazione di Letto Quotidiano si stringe al dolore della famiglia delle vittime del tragico incidente. Che la terra gli sia lieve.