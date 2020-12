Marta Gori rientrava a casa per le feste, è morta in autostrada con una carambola mortale

Marta Gori rientrava a casa per le feste, è morta in autostrada...

La 27enne si era trasferita a Udine da qualche mese per seguire il master dopo la Laurea in Scienza dell’Educazione, conseguita a Padova.

La giovane è rimasta coinvolta in un terribile incidente nel pomeriggio di sabato e per lei non c’è stato nulla da fare.

L’incidente costato la vita ad una giovane studentessa: chi era Marta Gori

Uno schianto terribile, costato la vita ad una giovane e brillante studentessa 27enne di Padova, Marta Gori.

L’incidente in cui la ragazza ha perso la vita è avvenuto nel pomeriggio di sabato sull’A4, in direzione. Marta da qualche tempo viveva a Udine, per seguire il master dopo la Laurea in Scienze dell’Educazione conseguita nella sua città d’origine, Padova.

Sabato aveva fatto le valigie ed insieme al suo cagnolino Tango era partita alla volta di Arcella, per trascorrere le feste di Natale con la sua famiglia.

Su quel maledetto tratto di strada, però, ha trovato la morte e per lei non c’è stato nulla da fare.

Il drammatico incidente è avvenuto poco prima delle 19 di sabato, nella corsia in direzione Milano dell’autostrada A4, al chilometro 364.

L’auto di Marta è finita fuori strada, finendo in una carambola mortale, costata la vita alla giovane padovana.

Il cagnolino, che era seduto sul sedile posteriore, è rimasto miracolosamente illeso.

Due anni fa Marta aveva perso la mamma a causa di una grave malattia. Nonostante ciò non aveva mai perso il sorriso. Amava gli amici, la pallavolo ed il suo Tango, che portava con sé ovunque andasse.

Gli amici la descrivono come una ragazza leale e sincera.

S’indaga sulle cause dell’incidente

Sul drammatico schianto sono ora in corso le indagini delle forze dell’ordine, che dovranno accertare eventuali responsabilità.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la Fiat Punto su cui viaggiava Marta Gori avrebbe sbandato improvvisamente, finendo contro il guardrail che delimita l’autostrada.

È partita così una carambola mortale, che ha coinvolto altre 4 auto, scatenando un tamponamento a catena.

Per la giovane studentessa non c’è stato nulla da fare. I conducenti delle altre vetture sono invece rimasti illesi. Come riferisce anche Il Gazzettino, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la ragazza ormai senza vita dalle lamiere.

LettoQuotidiano.it è stato selezionato nella nuova app di Google News. Per rimanere sempre aggiornato clicca qui e poi sulla stellina “Segui”