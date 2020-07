Tragedia in un agriturismo di Ferrara, bimbo di 4 anni muore annegato in piscina

Tragedia in un agriturismo di Ferrara, bimbo di 4 anni muore annegato...

Dramma nel pomeriggio di domenica, in un agriturismo di Ferrara. Un bimbo di 4 anni è morto annegato nella piscina della struttura.

Pare che il bimbo fosse insieme alla madre quando è avvenuta la tragedia. Il piccolo sarebbe scivolato nella piscina, ma quando sono giunti i soccorsi, per il bimbo non c’è stato nulla da fare: è morto annegato.

Tragedia a Ferrara

Bimbo morto a Bra

Un’altra tragedia simile è avvenuta lo scorso sabato a Bra, in provincia di Cuneo. Un bimbo di 1 anno e nove mesi è morto, dopo essere annegato nella piscina gonfiabile, che i genitori avevano installato nel giardino di casa.

Il piccolo era stato trasferito in condizioni disperate all’ospedale Regina Margherita di Torino, la sera del 7 luglio scorso.

Nella serata di venerdì, le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate ed il piccolo non ce l’ha fatta. I genitori hanno dato l’assenso alla donazione degli organi.

Al momento del drammatico incidente il piccolo era in casa con la madre. È plausibile che la donna lo abbia perso di vista per pochi istanti, che si sono poi rivelati fatali.

Nella piscina non c’erano più di 50 centimetri di acqua, ma il piccolo deve essere caduto, non riuscendo più a rimettersi in piedi da solo.

I sanitari del Regina Margherita non hanno potuto fare nulla per salvarlo.