Tragedia di Ferragosto, due ragazzini scomparsi e ritrovati morti. A Jesolo si continua a cercare il ragazzo disperso

Una vera e propria tragedia di Ferragosto con i due ragazzini scomparsi nel nulla e poi ritrovati morti. Mentre a Jesolo le ricerche sono ancora attive

La tragedia di Ferragosto è firmata Ortona con la perdita in mare di due ragazzini e la scomparsa di un ragazzo di Jesolo.

La scomparsa e morte a Ortona

Una storia molto triste che arriva da Ortona, dove – secondo una prima ricostruzione – un padre stava facendo il bagno insieme ai suoi due figli di 11 e 14 anni.

Ad un certo punto – la famiglia di origine cinese – comincia ad annaspare in acqua e qualcosa non funziona come dovrebbe visto l’inalzarsi delle acque e le onde che si fanno sempre più pericolose.

Immediato l’allarme con i soccorritori che sono riusciti a salvare il padre dei bambini, mentre questi ultimi sono spariti lentamente tra le onde. In arrivo sul posto 118 e sommozzatori dei Vigili del Fuoco che hanno iniziato immediatamente le ricerche che sono andate avanti mattina e pomeriggio di ieri.

Ad un certo punto l’amara scoperta, con i due corpicini incastrati tra gli scogli e il tentativo ultimo di rianimarli. L’autopsia potrà dare ulteriori informazioni sulla causa del decesso dei due ragazzini.

Le ricerche del ragazzo di Jesolo

Intanto a Jesolo si continua a cercare il ragazzo di 20 anni che sempre nella giornata di ieri è scomparso nel nulla, dopo essersi tuffato da un pedalò mentre si divertiva con i suoi amici.

Anche in questo caso è stata richiesto l’aiuto ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e Guardia Costiera, anche se fino a tarda serata il corpo non è stato ancora ritrovato e continuano le ricerche anche nella giornata di oggi.