Tragedia di Albizzate, disposta l’autopsia per mamma e figli

La tragedia di Albizzate è ancora viva nella mente di tutti ed è stata disposta l’autopsia per la mamma e i bambini morti a seguito del crollo del tetto.

Per la tragedia di Albizzate è stata diposta l’autopsia sui tre corpi di madre e figli, poi verranno riportati in patria.

Autopsia per la mamma e i due bambini

Nella giornata di giovedì verranno svolte le autopsie sui corpi di Faouza Taofiq di 38 anni e i suoi piccoli di 5 anni e di 15 mesi. Le tre persone sono morte a seguito del crollo di una porzione di tetto di una ex fabbrica.

I familiari attendono il nulla osta per riportare le salme nel paese di origine: il Marocco. Ci sono tantissimi testimoni che hanno assistito senza poter far nulla al terribile crollo: per questo è stato iscritto nel registro degli indagati l’amministratore della società proprietaria dello stabile con accusa di omicidio plurimo e disastro colposo.

Non solo l’autopsia ma è stato richiesto anche che sia effettuata una consulenza in merito cedimento della struttura.

Continuano le indagini sulla tragedia

Il pm Nadia Calcaterra coordina le indagini e tra tutte sono state ascoltate 20 persone, tra testimoni e proprietario dell’immobile. Il Sindaco è uno dei testimoni essendo a pochi metri dalla tragedia ed essendosi salvato per miracolo.

Ci sono vari ipotesi in merito a questo cedimento strutturale, tra un errore di progettazione. Al vaglio le segnalazioni inviate agli inquirenti giorni prima del collo, che evidenziavano una poca stabilità del cornicione. La tragedia avrebbe potuto essere evitata? Le indagini continuano.