Tragedia Concordia, Costa Crociere perde la causa con Francesco Schettino

Indimenticabile la tragedia della Concordia, ma ora l’ex comandante Francesco Schettino vince la causa con la compagnia leader di Crociere

La tragedia Concordia con 32 morti e 193 feriti ha segnato la cronaca italiana. Ora però Francesco Schettino vince la causa contro la compagnia: che cosa è accaduto?

La nuova vita di Francesco Schettino

32 morti e 193 i feriti di quella nave che si è riversata su un lato, dopo una manovra errata del comandante. Il relitto della nave è rimasto davanti all’Isola del Giglio per moltissimo tempo, sino al suo recupero e smantellamento completo.

In quel periodo moltissime persone si sono recate sul posto per vedere di persona cosa fosse accaduto, immortalando il relitto prima che venisse portato via.

L’ex comandante è in carcere per scontare una pena di 16 anni e 1 mese di carcere (erano stati richiesti 27 anni). Le indiscrezioni indicano un comportamento esemplare con giornate che scorrono tra libri, studio e meditazione.

L’unica sua richiesta è che i suoi familiari possano portargli una bottiglietta con dentro l’acqua di mare – il suo elemento che gli manca tantissimo.

Durante l’ora d’aria si lava il viso e i capelli cercando di avere un attimo di contatto con il mondo esterno. Le famiglie delle vittime non dimenticano quanto accaduto e ancora oggi ci sono delle domande senza risposta.

Schettino vince la causa con Costa Crociere

Come si evince da Il Mattino, Francesco Schettino ha vinto la causa civile contro la Costa Crociere presso il Tribunale di Torre Annunziata – Napoli.

La stessa porta un rimborso pari a Euro 26.000 che sono stati pagati dall’ex comandante come spese legali per il difensore Bruno Leporatti – indicato dalla stessa compagnia.

Costa Crociere si è sempre rifiutata di rimborsare la somma, ma il Tribunale ha dato torto all’azienda leader di crociere e invitato loro a risarcire la somma all’ex comandante.