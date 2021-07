La vittima si chiama Tiziano Masiero di San Stino, dopo il forte impatto è stato tirato fuori dall’auto in gravi condizioni: dopo poco è morto durante la corsa all’ospedale di Portogruaro.

Una tragedia che in queste ultime ore ha colpito tutti, la famiglia in questo momento è distrutta dalla triste notizia.

L’incidente: cosa è successo

Il giovane 23enne, mentre era alla guida di un’automobile di cortesia dell’officina Vaccaro di Caorle si è schiantato contro un platano.

Un impatto davvero violento, nel quale ha perso la vita il ragazzo di nome Tiziano Masiero, della Salute di Livenza, una frazione del Comune di San Stino.

Il terribile incidente è accaduto verso le 18.00 di ieri sera, lungo la strada provinciale 42 all’incrocio con via Violin, a Concordia Sagittaria.

L’intervento della polizia locale è stato immediato, si sono subito recati sul posto in zona Sindacale, sulla Jesolana e hanno chiuso la provinciale per più di due ore per eseguire i rilievi e indagare in modo da ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le indagini: tutti i dettagli

Attualmente gli agenti della polizia locale di Portogruaro parlano di una fuoriuscita autonoma del mezzo dalla carreggiata.

Il perché non è ancora noto, sono in corso tutti gli accertamenti per scoprire maggiori dettagli.

Ma si ipotizza che lo schianto sia dovuto ad una probabile perdita del controllo della macchina.

Purtroppo l’impatto è stato talmente violento che non ha lasciato scampo al ragazzo.

L’auto ha concluso la sua corsa contro un albero e per il giovane conducente è stato fatale.

I vigili del fuoco hanno fatto il possibile per tirare fuori il giovane dal veicolo, però le sue condizioni erano già molto gravi e nonostante la corsa del Suem 118 verso l’ospedale di Portogruaro, Tiziano si è aggravato ed è deceduto.

