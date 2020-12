Tragedia a Palermo, scoppia incendio in un magazzino: morto 74enne

L’incendio è divampato intorno alle 5 della scorsa notte in un palazzo in cortile Scalilla, vicino via Sant’Agostino.

Nell’incendio è morto un 74enne di origini tunisine ma risiedeva a Palermo ormai da molti anni.

Fiamme in un magazzino

L’incendio è divampato in un magazzino che l’uomo aveva adibito ad abitazione, intorno alle 4,45 di stamattina, i vicini, sono stati svegliati nel cuor della notte dal forte odore di bruciato.

Subito sul posto sono arrivati sia la polizia che i vigili del fuoco, l’incendio è avvenuto nella zona del mercato del Capo a Palermo, il magazzino si trova al piano terreno di un palazzo in cortile Scalilla, vicino via Sant’Agostino.

L’anziano uomo di 74 anni che ha perso la vita nell’incendio, era di origini tunisine, però viveva in Italia ormai da decenni, e aveva trasformato quel magazzino nella sua abitazione.

Nonostante il tempestivo arrivo dei mezzi di soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Malfunzionamento di una stufa

Solo una volta spento l’incendio gli uomini dei corpo dei Vigili del fuoco entrando nel locale, hanno potuto rinvenire il corpo senza vita del 74enne.

Stando alle primissime ricostruzioni, nel fare il sopralluogo per verificare le cause dell’incendio, alle forze dell’ordine le cause sarebbero apparse accidentali.

L’ipotesi più vicina alla realtà secondo i Vigili del fuoco è il malfunzionamento di una stufa, che ha dato inizio all’incendio.

Il tempestivo arrivo dei soccorsi ha impedito che le fiamme si propagassero ai piani superiori.

L’uomo deceduto aveva dei parenti in Sicilia, che sono stati avvisati della sua morte e che a breve arriveranno per riconoscere la salma.

Ottavio Zacco, presidente della prima circoscrizione sui social:

“Ancora una volta il Capo piange la morte di un uomo bruciato in un magazzino. Una morte terribile, causata dalla solitudine”.

Come riferisce anche Fanpage.it, nello stesso modo, alcuni anni prima era morto in un altro incendio in un rudere, un uomo sempre di 74 anni.