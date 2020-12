Tragedia a Mondovì, Gregory Guarnieri morto a 17 anni: stava giocando ai videogames

A fare la drammatica scoperta è stata la madre del ragazzo, che ha trovato il suo corpo senza vita nella sua camera da letto.

Nonostante i soccorsi, per il 17enne, giovane promessa del baseball locale, non c’è stato nulla da fare.

Gregory Guarnieri morto a 17 anni

Ha sentito il rumore della tv ancora accesa durante la notte. Ha provato a chiamarlo, ma nulla. Così è entrata in camera ed ha scoperto il corpo di suo figlio ormai senza vita.

La vittima di una tragedia ancora da chiarire è Gregory Guarnieri, 17enne di Mondovì.

Il ragazzo stava giocando ai videogames, quando un malore lo ha ucciso nel cuore della notte. Quando la madre si è resa conto di quanto fosse successo, era ormai troppo tardi.

La donna ha allertato immediatamente i soccorsi ma per Gregory non c’è stato nulla da fare.

Il cuore del ragazzo si è fermato improvvisamente nella notte tra martedì e mercoledì.

Giovane promessa del baseball

Come riferisce anche Fanpage, Gregory aveva giocato nella squadra di Baseball locale sin da piccolo, e nell’under 15 aveva militato per almeno 3 anni.

Qualche mese era stato costretto ad abbandonare il campo, per via di un disturbo congenito cardiovascolare che gli era stato diagnosticato.

Gregory però non aveva mai perso la speranza di poter tornare a giocare un giorno.

“Se non avesse avuto problemi di salute avrebbe potuto andare parecchio avanti”

ha spiegato il suo allenatore.

La salma del ragazzo è stata trasferita al cimitero di Mondovì, dove a breve saranno disposti anche i funerali.

Sul corpo di Gregory non c’era nessun segno di violenza ed è plausibile che il magistrato possa concedere il via libera per tributare l’ultimo saluto al ragazzo.

Il 10 gennaio prossimo Gregory avrebbe compiuto 18 anni.