Tragedia a Milano, bimbo di 2 anni trovato morto: caccia al padre

A Milano un bimbo di due anni è stato trovato morto in casa, dopo l’allarme lanciato dai genitori. Ma ora è caccia al padre, scomparso nel nulla

Dramma a Milano per il bimbo morto a due anni, inspiegabilmente all’interno del suo appartamento nella periferia ovest. Cosa è successo?

Morte sospetta a Milano: caccia al padre

Il centralino dei Carabinieri ha ricevuto la telefonata alle 6.02 di questa mattina.

Al telefono due genitori disperati, in lacrime, che chiedevano aiuto in quanto il loro bambino non respirava bene. Immediato l’arrivo del 118 che – purtroppo – non ha potuto fare altro che dichiarare l’ora del decesso – come si evince dal TGCOM24.

Secondo una primissima ricostruzione, sembra che il piccolo avesse lividi su tutto il corpo – una ferita alla testa non ancora chiarita e i piedini legati.

All’arrivo della Polizia – insieme ai soccorsi – in casa c’era solo la madre mentre il padre sembra essersi dissolto nel nulla. Si cerca quindi l’uomo italiano di 25 anni irreperibile da questa mattina.

La madre del piccolo, sempre secondo una prima ricostruzione, avrebbe dato colpa al marito per il grave accaduto.