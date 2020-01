Una storia singolare quella dell’uomo che ha tradito la moglie con la suocera, mentre erano in viaggio di nozze. La mamma di lei è rimasta incinta

Tradisce la moglie con la suocera e lei resta incinta: l’epilogo inaspettato dell’intrigo familiare.

Tradisce la moglie in viaggio di nozze

Erano partiti in viaggio di nozze, come ogni coppia di neo sposini fa. Tutto normale, quindi, se non fosse che in luna di miele con loro c’era anche la mamma di lei.

Come riporta anche il Messaggero, la storia singolare arriva dal Regno Unito, dove Paul White, 35enne inglese, ha sposato Lauren Walls, 34 anni.

Dopo le nozze i due avevano programmato la luna di miele nella contea di Devon e con loro era partita anche la mamma di lei, Julie, che li aveva aiutati a sostenere le spese della cerimonia e del viaggio.

Ed è proprio durante il viaggio che accade l’inaspettato. Lauren aveva iniziato a notare nel marito un atteggiamento scostante e distaccato, ma non avrebbe mai potuto immaginare quello che stava succedendo.

L’uomo l’aveva tradita con la madre di lei durante il viaggio di nozze. Fu la sorella di Lauren a scoprire l’intrigo. Un giorno, controllando il cellulare della madre, aveva scoperto uno scambio di messaggi piuttosto insolito tra i due e così li aveva smascherati.

La nuova relazione con la suocera

Poco meno di due mesi dopo il matrimonio, Paul lascia la moglie e confessa tutto: la relazione con la ex suocera e, soprattutto, la gravidanza di lei.

Un duro colpo per Lauren, che si vede crollare il mondo addosso. Un sospetto che non l’aveva mai sfiorata quello del tradimento dell’uomo con la madre, nonostante fosse evidente il rapporto di complicità tra i due.

“Ci è voluto molto tempo per superare tutto”

ha raccontato la ragazza tradita che, dopo 5 anni dalla vicenda, è anche andata al loro matrimonio.