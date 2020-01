Tracce trovate dai cani molecolari: svolta nel caso di Samira El Attar

Nuova svolta nel caso di Samira El Attar, la mamma scomparsa da Stanghella il 21 ottobre? Mentre si attende il ritorno del marito arrestato a Madrid, i cani molecolari hanno trovato qualcosa

Il caso di Samira El Attar sta prendendo dei toni differenti in queste ultime ore, dal ritrovamento del marito a Madrid sino ad oggi con la scoperta da parte dei cani molecolari.

La scoperta dei cani molecolari

I colpi di scena in merito a questa vicenda di scomparsa non mancano e ogni giorno si aggiunge un dettaglio nuovo che porta a pensare ad un epilogo agghiacciante per la povera donna.

La mamma di Stanghella è scomparsa il 21 ottobre, facendo perdere le sue tracce dopo aver portato la bambina all’asilo. Mohamed – il marito – è poi scappato a sua volta raggiungendo la Spagna il 1° gennaio dopo essere stato accusato di omicidio e occultamento di cadavere – seppur a piede libero e in possesso del suo passaporto.

L’uomo è stato arrestato a Madrid grazie al mandato di cattura internazionale e ora si attende il suo ritorno in Italia per capire il perché si sia allontanato. Nel frattempo, come si evince anche da Il Gazzettino, i cani molecolari avrebbero trovato alcune tracce biologiche appartenenti alla mamma di Stanghella.

Non solo, da quanto si evince potrebbe essere stato trovato anche uno stivale di gomma appartenuto ed utilizzato presumibilmente dal marito. Si aggiungono anche delle scarpe da tennis da donna.

I ritrovamenti sono stati fatti nella strada che costeggia Via Gorzon Sinistro: lo stesso luogo dove Mohamed si è fermato per tre ore a notte fonda il giorno dopo la sparizione di Samira.

Gli elementi sono ora in possesso dei Ris di Parma, che svolgeranno tutte le analisi per confermare o meno l’appartenenza alla donna scomparsa.

Le parole dell’avvocato di Mohamed

Daniele Pizzi, avvocato di Mohamed Barbri ha rilasciato le sue parole al Gazzettino:

“È stata una giornata lunga”

Evidenziando che le scarpe non si sa se siano di appartenenza dell’uomo o della moglie: