Toyota, richiamo per 3,4 miliardi di auto: difetti all’airbag

La multinazionale giapponese Toyota, produttrice di autoveicoli, si appresta a richiamare dal mercato circa 3,4 miliardi di veicoli.

Come evidenzia anche Il Corriere, a quanto pare, ci sarebbero dei problemi con l’airbag e il dispositivo di sicurezza rischierebbe di non scattare in caso d’incidente.

Saranno oltre 3 miliardi i veicoli e la quasi totalità, 2,9 per la precisione, si trovano negli Stati Uniti.

I modelli interessati

Sono diversi i modelli di veicoli interessati dal maxi richiamo della casa di produzione giapponese.

I modelli in procinto di essere richiamati dal mercato sono: Matrix 2011-2013, Corolla 2011-2019, Avalon 2012-2018 e Avalon Hybrid 2013-2018.

Il problema sarebbe relativo agli airbag che rischiano di non aprirsi o di non farlo completamente, mettendo a rischio la vita del passeggero, in caso di incidente.

“Il computer di controllo potrebbe non essere adeguatamente protetto dalle interferenze elettriche”

ha spiegato la multinazionale. I concessionari della società controlleranno le vetture che potrebbero avere difetti all’airbag e, nel caso, potrebbero installare un filtro antirumore.

I richiami avveranno entro il mese di marzo.

