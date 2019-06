Fabrizio Frizzi, Toy Story torna ma senza di lui. I colleghi rivelano: ‘Ha lasciato un…’

Toy Story 4, il primo film della saga dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi: il 26 giugno l’uscita nelle sale e il commovente ricordo dei colleghi

Il film di animazione Toy Story 4 uscirà nelle sale italiane a partire dal 26 giugno ed è il primo dopo la scomparsa del conduttore romano.

Finalmente è in arrivo nelle sale italiane uno dei film di animazioni Disney più amati dai bambini e non solo. Toy Story 4 è previsto per il 26 giugno e si tratto del quarto lungometraggio della serie dopo Toy Story – Il mondo dei giocattoli (1995), Toy Story 2 – Woody e Buzz alla riscossa (1999), e Toy Story 3 – La grande fuga (2010). Nelle sale statunitensi l’uscita è prevista per il 21 giugno 2019. Dopo 24 anni dal primo capitolo, il cowboy Woody, l’astronauta Buzz Lightyear e tutti gli altri giocattoli ritornano sul grande schermo con una storia, anche questa volta, ricca di tanto divertimento ed emozioni. Il quarto capitolo si aprirà con la piccola Bonnie: la bambine ha avuto in dono i giochi dall’ormai 17enne Andy.

Tuttavia, il pubblico italiano sentirà la mancanza del doppiatore del protagonista Woody: Fabrizio Frizzi.

Il nuovo doppiatore di Woody

La voce del cowboy è stata affidata a Angelo Maggio, doppiatore italiano di Tom Hanks. I colleghi che hanno collaborato con il conduttore romano nei precedenti film lo hanno omaggiato ossia Massimo Dapporto, ovvero il doppiatore di Buzz Lightyear e Riccardo Cocciante, già autore e interprete italiano di ‘Hai un amico in me’, dal brano di Randy Newman, “You’ve Got a Friend in Me”. Il cantante ha affermato:

“Fabrizio era una persona incredibile, molto semplice e alla mano. Gli dico grazie per essere stato l’amico di tutti.”

Dapporto ha aggiunto: