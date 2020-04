Toy Boy, perchè questa serie Netflix è così amata? Tutti i segreti!

Toy Boy è una serie Netflix che sta riscuotendo un buon successo tra il pubblico, che sta apprezzando questo drama crime ricco di mistero

Scopriamo tutti i dettagli relativi a Toy Boy, una delle serie televisive incluse nell’offerta del colosso dello streaming Netflix. Numero episodi, stile, produzione, caratteristiche e trama di un telefilm che sta appassionando il pubblico della piattaforma.

Il successo di Toy Boy

Toy Boy è una serie tv spagnola, composta da 13 episodi, disponibile su Netflix, che sta riscuotendo grande successo in questo periodo segnato dal lockdown.

Nonostante sia stata inserita nella piattaforma streaming a pagamento nel 2019, solo in queste ultime settimane è stata riscoperta. Il prodotto è disponibile soltanto in lingua originale spagnola con i sottotitoli in lingua italiana.

La serie, prodotta da César Benítez, Juan Carlos Cueto e Rocío Martínez Llano, si rifà al genere crime, drama e mistero, ricco di segreti e intrighi in grado di coinvolgere il pubblico.

I telespettatori sperano che venga prodotta anche una seconda stagione della serie tv, che potrebbe arrivare non prima del 2021.

La trama della serie tv

Toy Boy racconta la storia di Hugo Beltrán, un giovane spogliarellista, che conduce una vita piena di agi e lussi. Tutto cambia a seguito degli avvenimento di una notte: Hugo si risveglia su una barca a vela, privo di memoria relativa alla sera precedente.

Accanto a lui, sulla barca, il cadavere di un uomo, che si scoprirà essere il marito dell’amante di Hugo. Sarà a quel punto che il protagonista verrà accusato di omicidio e condannato a 15 anni di carcere.

Dopo aver scontato 7 anni di pena, verrà rilasciato e incontrerà un’avvocatessa che ha l’obiettivo di riaprire il caso di Hugo e di dimostrarne l’innocenza. Nonostante una prima diffidenza da parte del protagonista, i due riusciranno a collaborare.