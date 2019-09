Totoministri, chi sono i nomi che potrebbe fare Giuseppe Conte?

Entro mercoledì Giuseppe Conte scioglierà ogni dubbio, ma impazzano i totoministri. Ecco i nomi che potrebbe fare e quelli che sono già stati messi da parte

Chi saranno i nomi che prenderanno parte del Governo? Pronto il totoministri di chi potrebbe scegliere Giuseppe Conte.

I ministri che potrebbero essere chiamati da Giuseppe Conte

In questi giorni è doveroso parlare al condizionale, con il voto che verrà espresso sulla piattaforma Rousseau nella giornata di domani e Giuseppe Conte che si esprimerà in merito al nuovo Governo entro mercoledì.

I casi sono due, ovvero: o si forma con la coalizione oppure si va al voto, esattamente come gli italiani – secondo molti sondaggi – vorrebbero si facesse.

Alfonso Bonafede sembra essere sicuro al suo posto della Giustizia, mentre Riccardo Fraccaro ai Rapporti con l’ambiente. Un dubbio su Sergio Costa all’Ambiente e il nodo più grande da sciogliere sembra essere relativo alla Economia e Interni.

Per il Viminale il nome fatto è quello di Mario Morcone, anche se viene considerato critico sul piano del Decreto Sicurezza. C’è poi una sfida a quattro nomi considerando in ordine Mario Minniti, Alessandro Pansa, Luciana Lamorgese e Franco Gabrielli.

Anche per il post Tria ci sono tantissimi nomi, come Daniele Franco – Vicedirettore Generale di Bankitalia – oppure Roberto Gualtieri che è il Presidente della Commissione per i problemi economici dell’Europarlamento. A questi si aggiunge anche Dario Scannapieco.

Per l’agricoltura c’è in mente di dare l’incarico a Maurizio Martina, mentre per la Salute si parla di Giulia Grillo. Istruzione? Da Marco Bussetti a Nicola Morra.