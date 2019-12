Dramma in Toscana, motociclista precipita nel fiume: si cerca anche con l’elicottero

In queste ore di maltempo si registrano numerose tragedie, tra le quali quella in Toscana dove un motociclista è precipitato nel fiume a Mugello

Tragedia in Toscana registrata in queste ore con la scomparsa di un motociclista dopo essere caduto nel fiume. Ricerche a tappeto anche con l’elicottero.

La ricerca del motociclista

Oggi pomeriggio un motociclista è caduto nel fiume nella zona del Mugello mentre stava percorrendo la strada principale, nei pressi del Ponte Cornacchia – Fiorenzuola. Secondo una prima testimonianza, il mezzo avrebbe iniziato a slittare e sbandare sino a precipitare nel fiume Santerno – come evidenzia anche Ansa.

Gli automobilisti di passaggio che hanno visto tutta la scena – impotenti – hanno subito lanciato l’allarme: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, Polizia e sono iniziate immediatamente le ricerche anche con l’elicottero Drago del 115 (che sta cercando di individuare tracce dell’uomo o del mezzo).

Non solo, infatti sono arrivati anche i sommozzatori del Nucleo di Firenze vista la gravità della situazione per controllare tutta la zona del fiume interessata. Le speranze di poterlo trovare vivo si stanno andando a scemare man mano che passa il tempo ed è ancora da capire come l’uomo abbia perso il controllo del mezzo.

Un morto in Friuli

In Friuli un uomo invece è morto travolto dalla corrente. Secondo le prime indiscrezioni lo stesso avrebbe deciso di entrare in una strada chiusa per allerta meteo, per controllare il torrente per poi esserne totalmente travolto.

Questo è accaduto all’1.39 di questa notte quando l’anziano sarebbe passato oltre la sbarra che impediva l’ingresso della strada, con la convinzione di potercela fare senza alcun impedimento.