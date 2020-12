Torta tiramisù SENZA uova, il dolce strepitoso semplice e irresistibile

La Torta tiramisù senza uova è un dolce fantastico: cremoso, morbido e irresistibile. Pronto in soli 18 minuti.

La ricetta della Torta tiramisù senza uova all’interno della crema è spaziale: un dolce cremoso, avvolgente, profumato e gustoso da non poter resistere.

Si prepara velocemente con una strepitosa crema senza uova con panna e mascarpone, savoiardi e pan di spagna bagnati al caffè e cacao amaro: in 18 minuti sarà pronto e assemblato alla perfezione.

Una crema senza uova molto morbida e decisamente più leggera, non troppo dolce ma perfettamente equilibrata con il resto degli ingredienti. Il pan di spagna potete prepararlo seguendo la ricetta classica e infallibile di Ernest Knam per un risultato eccezionale.

Una fetta di questo dolce a merenda o dopo un pasto equivale ad un assaggio di paradiso: morbidissimo e irresistibile sarà la leccornia che conquisterà.

Segui la ricetta facilissima e veloce per un risultato fantastico: ecco gli ingredienti e il procedimento da seguire.

Torta Tiramisù senza uova: Ingredienti e Procedimenti

Ingredienti

5 cucchiai di zucchero a velo

250ml panna fresca

250g mascarpone

Caffè q.b.

cacao amaro q.b.

savoiardi q.b.

pan di spagna da tagliare a metà

Procedimenti

1.In una terrina montate lo zucchero a velo con la panna utilizzando le fruste elettriche, il composto dovrà risultare spumoso e arioso.

2.Aggiungete il mascarpone e continuate a montare con le fruste elettriche fino ad ottenere una crema liscia ed omogenea.

3.Preparate il caffè con la moka e zuccheratelo, dovrà essere una quantità sufficiente per inzuppare tutti i savoiardi. Orientativamente 6 caffè basteranno, in caso allungate con un goccio di acqua calda per diluirlo leggermente.

Iniziamo l’assemblaggio del tiramisù:

Un primo strato di pan di spagna bagnato con un po di caffè e poi versateci la crema.

Bagnate i savoiardi nel caffè e adagiateli sullo strato di crema, versateci un altro strato di crema e infine l’ultimo strato di pan di spagna.

Bagnatelo con un po’ di caffè affinché risulti umido all’assaggio ma non troppo bagnato.

Terminate con l’ultimo strato di crema e spolverizzate con i l cacao amaro.

4.Mettete la torta tiramisù in frigorifero a raffreddare per 4-5 ore minimo prima di gustarla, anche meglio se la lasciate in frigorifero per tutta la notte:sarà ben rappresa e deliziosa.

Buona merenda!