Torta morbida, leggera e senza lievito? Basta sostituirlo con limone e bicarbonato per ottenere una torta digeribile, soffice e gustosissima.

Volete preparare una torta da gustare per merenda ma vi siete resi conto di non avere il lievito per dolci? Niente panico vi sveliamo un trucchetto!

In questa ricetta useremo limone e bicarbonato. Il bicarbonato di sodio chimicamente unito all’acidità del limone funzionerà come un agente lievitante, infatti vedrete che unendoli si formeranno delle bollicine!

Sarà semplicissimo preparare la torta senza lievito, in 8 minuti sarete pronti per infornare il vostro impasto!

La torta senza lievito sarà soffice, morbida e ben lievitata come una normale torta preparata con il lievito per dolci, provate per credere! Prepariamola insieme, ecco le dosi e i passaggi da seguire.

Torta senza lievito: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti

200g Farina 00

100 Fecola di patate

3 Uova

200 g Zucchero

130 ml Olio di semi

2 limoni spremuti

2 bucce di limone grattate

1 cucchiaino Bicarbonato

zucchero a velo q.b.

Procedimento

Preriscaldate il forno a 180° e foderate una tortiera da 22 cm con della carta forno. Dividete gli albumi e i tuorli disponendoli in due ciotole diverse. Montate a neve ben ferma gli albumi e metteteli da parte. Passate ai tuorli: montateli con lo zucchero fino ad avere un composto chiaro e spumoso, infine aggiungete la scorza di due limoni e l’olio di semi. Setacciate la farina e la fecola patate e aggiungetele al composto, amalgamate bene. Ora in un bicchierino mettete il succo dei limoni e il bicarbonato lasciando reagire i due ingredienti, poi versateli nell’impasto e mescolate per incorporarli bene. Unite gli albumi montati con una spatola mescolando dal basso verso l’alto, delicatamente, per non smontare il composto. Versate l’impasto nella tortiera e infornate per 45 minuti a 180°. A cottura ultimata sfornate la torta e lasciatela raffreddare a temperatura ambiente, poi estraetela dalla tortiera e guarnitela con dello zucchero a velo.

Gustatela con un tea aromatico o un cappuccino schiumoso per una merenda coi fiocchi, buon appetito!

