Torta soffice senza farina, il dolce semplice e veloce che piacerà a tutta la famiglia.

In questi pomeriggi trascorsi in casa per rispettare le indicazioni del decreto governativo perché non divertirsi nel preparare un dolce leggero, soffice e sfizioso da gustare con tutta la famiglia?

La ricetta che vi proponiamo oggi é la perfetta combinazione tra leggerezza e morbidezza, un connubio che farà impazzire sia grandi che piccini.

Sarà una torta alta e soffice, molto semplice e veloce da preparare, aromatizzata al limone e con un’invitante crosticina di zucchero che scrocchierà ad ogni morso!

Potrete preparare la torta soffice senza farina in pochi minuti coinvolgendo anche i più piccoli, vi serviranno pochi ingredienti per questa ricetta super veloce.

Un piccolo segreto renderà questa torta estremamente morbida e soffice:non useremo la farina ma l’amido di mais!

Questa torta oltre ad essere facile e veloce da preparare é una ricetta genuina, leggera e gluten free!

Vediamo insieme quali ingredienti ci serviranno e tutti i passaggi per realizzare questo delizioso dolce.

Torta soffice senza farina: Ingredienti e Preparazione

Per preparare la torta soffice senza farina avrete bisogno di pochi semplici ingredienti, tutti facilmente reperibili anche nell’alimentari sotto casa ed economici.

Ingredienti

3 uova

150g zucchero

80g miele

2 scorze di limone grattugiate

1succo di limone

80g olio di semi

250g amido di mais (Maizena)

(Maizena) 1 bustina lievito in polvere

Preparazione

Passiamo ora alla preparazione del dolce utilizzando qualche piccolo trucchetto che renderà la nostra torta super soffice e deliziosa !

Come prima cosa accendete il forno a 180° e rivestite di carta forno una tortiera In una ciotola montate con lo sbattitore elettrico le uova, lo zucchero e il miele fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso Aggiungete l’olio di semi, il succo e le scorze dei limoni (possibilmente non trattati) e lavorate gli ingredienti fino ad avere un risultato vellutato e ben ammalgamato Per non avere grumi e non smontare l’impasto dovrete setacciare il lievito e l’amido di mais usando un passino a maglie strette; poi uniteli al composto, mescolate bene per ottenere un impasto liscio ed omogeneo Ora trasferite l’impasto nella tortiera e prima di infornare spolverate la superficie con una manciata di zucchero così da ottenere una croccante crosticina a fine cottura Cuocete in forno statico a 180° per circa 45 minuti

Trascorsi 45 minuti se la torta supererà la prova stecchino allora sarà pronta per essere sfornata.

Sformate la torta estraendola dalla tortiera e lasciatela su un ripiano a raffreddare per circa due ore prima di servirla.

Consigli e Trucchi per la preparazione

Se userete delle uova di galline allevate a terra oppure delle uova di galline livornesi (denotate dal colore bianco gesso del guscio) darete un attraente colore giallo intenso al vostro gustoso dolce fatto in casa!

Utilizzate limoni non trattati: conferiranno un sapore agrumato deciso e intenso, il profumo di limone pervaderà tutta la casa dopo aver sfornato la vostra torta!

Questa torta soffice senza farina é già deliziosa così senza aggiungere altro, farete fatica a fermarvi alla prima fettina!

Consigliamo in alternativa di gustarla spalmando sulla fetta di torta della crema al limone oppure una marmellata di fragole fatta in casa!

Non ci resta che assaggiarla!