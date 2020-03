Torta morbidissima senza latte, uova e burro. Pronta in 3 minuti

Una ricetta facile per un dolce soffice e delizioso da fare in 3 minuti: niente uova, latte e burro, vediamo come preparare questa buonissima torta vegana!

Avete finito il burro, le uova e perfino il latte ma volete preparare una torta soffice e deliziosa per accompagnare un fumante caffé? Non serve uscire per comprare gli ingredienti, è possibile preparare la torta senza!

In questo periodo di quarantena è bene rispettare il decreto governativo ed uscire solo per motivazioni importanti e lecite, ecco perché vogliamo darvi questa ricetta alternativa semplice e veloce per una torta buonissima!

Preparare una torta leggerissima, soffice e vegana è possibile: senza uova, latte o burro si può fare un dolce delizioso e sano al profumo di limone!

Sarà facilissimo preparare questa torta, vi basterà una frusta e una ciotola, 3 minuti di tempo e Voilà, sarete pronti per infornare!

La ricetta è perfetta per chi è intollerante al lattosio e per chi segue un’alimentazione vegana: sfornerete un dolce così morbido e ben lievitato che faticherete a resistergli, una fettina soltanto non basterà a placare la vostra acquolina!

Prepariamolo insieme, è semplicissimo!

Torta senza latte, uova e burro: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti

300g farina 00

330 ml acqua a temperatura ambiente

230g zucchero semolato

80 ml olio di semi di girasole

1 vanillina

1 lievito per dolci

2 bucce di limone grattate

1/2 succo di limone

Per gli amanti delle spezie aggiungete un cucchiaino di cannella all’impasto, il profumo sarà inebriante!

Preparazione

Riscaldate il forno a 180°, foderate con della carta forno uno stampo a cerniera da 24 cm. In una ciotola setacciate lievito, farina e vanillina, aggiungete lo zucchero e formate una fontana. Spremete il succo di mezzo limone e grattugiate finemente la buccia di due limoni, possibilmente biologici. Riponete tutto in una ciotola dove unire anche l’olio di semi e l’acqua. Aggiungete i liquidi alle polveri lentamente e girando costantemente facendo amalgamare il composto in modo omogeneo ed evitando così possibili grumi. Prendete lo stampo a cerniera precedentemente foderato e versateci l’impasto della torta. Spolverate la superficie con una manciata di zucchero per creare una deliziosa crosticina croccante. Infornate a 180° per 45 minuti, fate la prova stecchino prima di sfornare la torta.

Leggi anche: Pan di Spagna, la ricetta di Ernst Knam

Togliete la vostra torta dallo stampo e lasciatela raffreddare qualche ora a temperatura ambiente prima di gustarla con un fumante e caffè.

Buona degustazione!

LettoQuotidiano.it è stato selezionato nella nuova app di Google News. Per rimanere sempre aggiornato clicca qui e poi sulla stellina “Segui”