Torta Magica, ricetta incredibile in 10 minuti: 3 strati con 1 solo impasto

Torta Magica, ricetta incredibile in 10 minuti: 3 strati con 1 solo...

La Torta magica è fantastica: 3 strati generati da 1 unico e semplicissimo impasto. Budino, crema e pan di spagna tutto in un unico dolce. Una vera magia!

La Torta magica piace proprio a tutti, grazie ai suoi 3 fantastici strati conquisterà il palato di tutti i vostri ospiti.

Dov’è la magia di questa deliziosa ricetta? L’aspetto spaziale di questo dolce è il procedimento tanto quanto il risultato finale.

Per prepararlo dovrete realizzare un unico impasto che in cottura, grazie ad un procedimento ben preciso che vi illustreremo, diventerà tre dolci in uno.

Addentando una fetta di torta magica potrete assaporare prima un sottile strato di budino, poi uno di vellutata crema alla vaniglia e infine uno di soffice pan di spagna. Incredibile vero?

Sembra difficile da realizzare ma non è così, la preparazione della torta magica è facile basta seguire attentamente tutti i passaggi elencati nella ricetta.

L’errore è dietro l’angolo e per ottenere un risultato proprio magico dovrete:

rispettare le temperature degli ingredienti (freddi o caldi)

inserire gli ingredienti nell’ordine in cui sono scritti

utilizzare sempre delle fruste per evitare grumi

rispettare tempi di cottura e raffreddamento

Ecco tutte le indicazioni per preparare questa magica delizia, in 10 minuti sarete pronti ad infornarla

Torta magica: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti

500 ml latte intero

4 uova biologiche

120g farina 00

180g zucchero semolato

120g burro

1 fialetta di aroma alla vaniglia concentrato

1 vanillina

2 cucchiai acqua fredda

1 cucchiaino di succo di limone

Preparazione

È molto importante che per questa preparazione utilizzate: le uova a temperatura ambiente, il latte stiepidito e il burro sciolto ma a temperatura ambiente.

Per questa ragione tirate fuori dal frigo le uova 2 ora prima, stiepidite il latte e scaldate il burro prima di iniziare.

Preriscaldate il forno a 150° e scegliete una pirofila da forno quadrata 20×20 dai bordi alti. Foderatela con la carta forno e dedicatevi alla preparazione del dolce.

Aggiungete l’aroma di vaniglia al latte e mettetelo da parte. Rompete le uova e dividete gli albumi dai tuorli mettendoli in due terrine diverse. Iniziate a montare i rossi con le fruste elettriche e aggiungete piano piano lo zucchero. Incorporatelo alla perfezione e aggiungete anche 2 cucchiai di acqua molto fredda. Aggiungete il burro sciolto (a temperatura ambiente) a filo continuando a mescolare e infine anche il latte tiepido con la vaniglia. Setacciate con un passino sia la farina che la vanillina, unitele all’impasto e mescolate. Se vedete dei grumi passate l’impasto con un setaccio. Ora con delle fruste elettriche pulite montate a neve gli albumi con 2 gocce di succo di limone: stabilizzerà gli albumi rendendoli belli sodi. Non utilizzate le fruste sporche per pigrizia: il tuorlo impedisce all’albume di montare, non otterreste il risultato sperato! Incorporate i bianchi montati al resto dell’impasto e mescolate con delicatezza per non smontarli. Versate l’impasto della torta magica nella tortiera e infornate per 1 ora a 150°. Scaduto il tempo estraetela dal forno e lasciatela raffreddare completamente a temperatura ambiente. Infine mettetela in frigorifero per 2-3 ore. Gustatela fresca, morbida e con un buon caffè amaro di accompagnamento.

Buona merenda!