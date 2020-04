La torta fredda ricotta e cioccolato è perfetta per riciclare le uova di Pasqua avanzate. Una ricetta veloce e senza cottura per un dolce fresco e goloso.

Avete ancora del cioccolato superstite dal godurioso periodo pasquale e non sapete come sfruttarlo? Semplice preparate la Cheesecake (o torta fredda) ricotta e cioccolato, non potrete resistergli!

La ricetta della Cheesecake ricotta e cioccolato è la soluzione perfetta e golosa per usare il cioccolato avanzato di Pasqua, realizzerete un dolce davvero buonissimo con sapore di cacao esplosivo!

Una base di biscotti secchi al cacao, una farcia morbida e cremosa dal gusto intenso di cioccolato, una superficie croccante di scaglie di cioccolato e nocciole, che bontà!

Non vi serviranno gelatine o addensanti basterà usare dell’ottima ricotta fresca e un po’ di panna montata per una farcia liscia e ben rassodata!

Una ricetta semplice e veloce, senza cottura in forno per una cheesecake fresca e gustosa.

Soli 20 minuti per prepararla e metterla in frigo a riposare 5 ore, facile no?

Vediamo insieme come prepararla seguendo i passaggi della nostra ricetta!

Cheesecake ricotta e cioccolato: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti per la base

230g biscotti secchi al cioccolato

120g burro fuso

Ingredienti per la farcia

400g ricotta

300g cioccolato delle uova di Pasqua (latte o fondente)

50g zucchero bianco

100 ml panna fresca liquida

3 manciate nocciole sbriciolate

Preparazione

Vi servirà uno stampo apribile da 18 cm, foderatelo con carta forno. Mettete a scolare la ricotta in un passino affinché perda tutto il siero, in questo modo la farcia sarà ben soda e amalgamata. In un mixer mettete i biscotti secchi al cioccolato che avete scelto, in alternativa anche quelli semplici andranno benissimo, e mixate fino a polverizzarli. Scaldate il burro a bagnomaria e poi unitelo ai biscotti polverizzati, impastate con una forchetta e trasferite tutto nello stampo della cheesecake. Ricoprite tutta la base della tortiera compattando con i polpastrelli o con il dorso del cucchiaio, la base della vostra cheesecake è pronta per essere messa in frigo a raffreddare! Riponete il guscio della cheesecake in frigo per una mezzora, nel frattempo preparate la farcia. Scaldate a bagnomaria 250g di cioccolato e i restanti 50g riduceteli in scaglie usando un coltello. Unite le scaglie alle nocciole a pezzetti in una ciotola e metteteli da parte, vi serviranno tra poco! Montate con le fruste elettriche la panna liquida. In una terrina unite la ricotta, lo zucchero bianco, il cioccolato fuso a bagnomaria tiepido e la panna montata. Mescolate bene per incorporare tutti gli ingredienti fino ad ottenere una crema ben liscia e poi versatela nel vostro guscio di biscotto. Livellate bene la superficie con una spatola e poi spolverizzatela con le nocciole e le scaglie di cioccolato.

Riponete in frigorifero la cheesecake per minimo 5 ore prima di servirla, meglio ancora se la lasciate raffreddare per tutta la notte in frigorifero cosicché al mattino seguente sarà perfettamente rassodata senza usare la gelatina!

Ti potrebbe interessare:

Buona merenda!