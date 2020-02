Torta Ferrero Rocher facile e velocissima: la ricetta del golosissimo dolce alla Nutella

Ecco la ricetta originale della torta Ferrero Rocher, uno dei dolci più golosi e buoni del mondo.

La torta Ferrero Rocher è un dolce realizzato con la Nutella, è dunque una vera golosità per gli amanti delle torte al cioccolato.

Si presenta come una torta molto soffice con un goloso ripieno di crema alla Nutella ed una guarnizione di granella di nocciole e Ferrero Rocher.

La preparazione è molto semplice, è infatti un dolce molto facile da realizzare anche per chi non ha molta esperienza con i dolci e la cucina in generale.

È una torta ottima in tutte le occasioni: si può realizzare per una merenda tra bambini ma anche per compleanni e feste varie.

Ingredienti

3 uova

200 g di farina 00

50 g di fecola di patate

160 g di zucchero

250 g di Nutella

160 ml di latte intero

1 bustina di lievito

1 bustina di vanillina

100 g di granella di nocciole

Per farcire:

300 g di Nutella

300 g di panna fresca liquida (panna da montare)

150 g di granella di nocciole

6-8 Ferrero Rocher

Procedimento

Per prima cosa dobbiamo preparare la base della nostra torta, sciogliete dunque i 250 g di Nutella a bagnomaria.

Accendete il forno in modalità statica a 180°.

Sbattete le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e gonfio, aggiungete la Nutella sciolta a bagnomaria e il latte a filo.

Aggiungete la farina precedentemente setacciata, il lievito, la vanillina e la granella di nocciole.

Mescolate fino ad ottenere un composto denso e senza grumi.

Versate il composto ottenuto in una tortiera da forno da 24-26 cm di diametro tonda precedentemente imburrata ed infarinata.

Fate cuocere la torta per circa 40 minuti. Ricordatevi che il forno deve essere in modalità statica a 180°.

Trascorso il tempo necessario dovete controllare la cottura del vostro dolce facendo la prova con lo stuzzicadenti. Se uscirà pulito significa che la base del vostro dolce è pronta.

Lasciate riposare la torta per 30 minuti, fatela comunque raffreddare prima di toglierla dallo stampo.

Quando la torta si sarà completamente raffreddata tagliatela in due strati.

Ora passiamo alla realizzazione della nostra farcitura: sciogliete la Nutella a bagnomaria e montate la panna liquida a neve ben ferma.

Unite la panna alla Nutella con movimenti delicati dal basso verso l’alto per evitare di smontare il composto.

Farcire la torta con la metà del composto, richiudere la torta con l’altro strato e ricoprire tutto con la restante crema alla Nutella.

Ricoprite bene tutta la superficie della torta, anche i bordi vanno ricoperti.

Guarnire il bordo della torta con la granella di nocciole e decorate la vostra torta Ferrero Rocher a piacere.

Potete metterci tutti i Ferrero Rocher che volete e potete aggiungere altra granella di nocciole se preferite.

Ecco alcuni consigli per personalizzare la torta Ferrero Rocher

Nutella : non è obbligatorio l’uso della Nutella, in commercio si trovano moltissime alternative, potete utilizzare ad esempio la nocciolata. Si possono trovare anche alcune tipologie di nocciolata senza latte e con poco zucchero per chi volesse un dolce più leggero.

: non è obbligatorio l’uso della Nutella, in commercio si trovano moltissime alternative, potete utilizzare ad esempio la nocciolata. Si possono trovare anche alcune tipologie di nocciolata senza latte e con poco zucchero per chi volesse un dolce più leggero. Bagna: questa torta si presenta come un dolce secco ed infatti si mantiene per qualche giorno in frigorifero. Per chi invece ama le torte soffici consiglio di bagnare la base della vostra torta con latte e cacao cosi da ottenere un dolce molto più morbido e soffice.

questa torta si presenta come un dolce secco ed infatti si mantiene per qualche giorno in frigorifero. Per chi invece ama le torte soffici consiglio di bagnare la base della vostra torta con latte e cacao cosi da ottenere un dolce molto più morbido e soffice. Nocciole: per semplificare la ricetta noi abbiamo utilizzato la granella di nocciole già pronta al supermercato, per chi invece non riesce a trovarla può benissimo comprare le nocciole tostate e tritarle con un frullatore, il risultato non cambia, otterrete sempre un dolce super goloso e sofficissimo.

