Torta di mele invisibile: 10 minuti, semplice e tanta frutta

Torta Invisibile alle mele: ricetta facile da fare ottima per ogni occasione, 10 minuti per un dolce leggero e così morbido che sembrerà ripieno di crema.

La torta di mele invisibile è un’antica ricetta anglosassone, richiede una preparazione davvero semplice e veloce: in 10 minuti avrete infornato il vostro dolce che avrà un sapore unico e delizioso!

Utilizzare tanta frutta nei dolci era un modo per allungare i tempi di conservazione quando ancora non c’erano i frigoriferi. Vi proponiamo questa ricetta non per la lunga conservazione ma per la stupefacente consistenza che ha!

Le mele tagliate così sottili in cottura si sfalderanno e ad ogni morso sembrerà di mangiare una morbida e dolce crema di mele.

La ricetta prevede meno zucchero e farina rispetto ad una normale torta motivo risulterà più leggera e digeribile, adatta a chi vuole restare in forma senza precludersi delizie e leccornie!

Vediamo i passaggi per preparare questa gustosa torta di mele invisibile.

Torta invisibile di mele: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti

2 uova

80g zucchero

100ml latte

5 mele grandi

50ml olio di semi

150g farina 00

1 lievito per dolci

1 limone spremuto e 1 scorza grattugiata

Preparazione

Preriscaldate il forno a 180° e foderate con della carta da forno una tortiera da 18 cm (se volete una torta più alta e umida) oppure una da 22 cm (se volete una torta più bassa e asciutta).

Sbucciate le mele, privatele del torsolo e tagliatele a fettine sottilissime aiutandovi con una mandolina.

Mettetele in una ciotola e spremete il succo di 1 limone, mescolate senza romperle.

In una terrina mescolate uova e zucchero con le fruste elettriche per 2-3 minuti fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro. Unite anche l’olio d semi, scorza di limone grattata e il latte, mescolate per amalgamare il tutto.

Infine aggiungete all’impasto anche la farina setacciata e il lievito mescolando con un mestolo dal basso verso l’alto per non smontare l’impasto e per non creare grumi.

Scolate le mele dal limone e aggiungetele al composto, mescolate delicatamente facendole incorporare bene all’impasto evitando di frantumarle.

Versate l’impasto nella tortiera che avete scelto e livellate bene la superficie, spolverate una manciata di zucchero semolato per creare una deliziosa crosticina in cottura.

Cuocete a 180° statico per 45 minuti, prima di sfornare la vostra torta invisibile fate la prova stecchino!

Sfornatela a cottura ultimata e lasciate che si raffreddi prima di servirla.

