La Torta di mele 4/4 è morbida, avvolgente e soffice: un dessert invitante, facile e veloce da preparare oltre che irresistibile.

Quale ricetta migliore per una deliziosa torta di mele soffice e invitante se non quella della Torta di mele 4/4: veloce, facilissima e per un risultato ineguagliabile.

La ricetta di questo dolce fantastico proviene dalla tradizione francese e il suo nome invece deriva dal fatto che gli ingredienti principali utilizzati sono 4 e sono tutti inseriti nella medesima dose: uova, farina, burro e zucchero bianco.

Il sapore dolce della mela vi allieterà ad ogni morso e il profumo di limone con un sottofondo di cannella stuzzicherà piacevolmente il vostro palato. Golosa a colazione, a merenda oppure dopocena potrete mangiarla in ogni momento della giornata.

Un dolce davvero molto facile e veloce da preparare: in 9 minuti avrete preparato l’impasto e sarete pronti ad infornare la torta di mele 4/4.

Grandi e piccina adorano questa ricetta perché genuina, golosa ed estremamente invitante: ecco la ricetta per prepararla immediatamente.

Torta di mele 4/4: La ricetta

Ingredienti

2 mele fuji grandi (oppure mele golden, mele renette)

200g uova biologiche

200g farina 00

200g zucchero bianco semolato

200g burro

1 lievito vanigliato per dolci

1 manciata di zucchero di canna

cannella q.b.

2 bucce di limoni bio grattugiate

Procedimento

Preriscaldate il forno a 180° e foderate con della carta forno una tortiera medio-grande possibilmente apribile. Il diametro della tortiera dev’essere da 24 cm. Tirate fuori dal frigorifero il burro almeno 30 minuti prima di iniziare la preparazione in modo tale che sarà facilmente lavorabile con fruste e ben ammorbidito. Sbucciate e tagliate le mele a pezzetti. In una terrina capiente rompete le uova e versate lo zucchero, lavorate il tutto con lo sbattitore elettrico fino ad ottenere un composto gonfio, chiaro e arioso. Tagliate il burro ammorbidito in pezzi e versatelo nella ciotola, continuate a montare con le fruste elettriche fino a che non sarà completamente incorporato. Versate ora farina e lievito setacciate poco alla volta senza smettere di mescolare con le fruste elettriche. Unite la cannella in polvere, le bucce di limone grattate e mescolate ancora. Ora unite anche le mele tagliate a pezzettini e mescolate con un mestolo dal basso verso l’alto per incorporarle nell’impasto senza smontarlo. Versate l’impasto nella tortiera e e spolverate la superficie con 2 manciate di zucchero di canna affinché in cottura si crei una deliziosa crostina croccante. Infornate a 180° per 50 minuti, fate la prova stecchino prima di sfornare la torta: dovrà essere cotta a puntino. A cottura terminata tiratela fuori dal forno e lasciatela raffreddare, poi estraetela dalla tortiera e gustatela con un caffè fumante.

Buona merenda!