Torta all’arancia cottura in microonde: morbida e profumata, pronta in 10 minuti

Il dolce facile e veloce da fare all’ultimo minuto? La torta all’arancia in microonde, morbidissima e profumata sarà pronta in soli 10 minuti.

Volete preparare un dolce all’ultimo minuto? La torta all’arancia in microonde è la scelta adatta a voi: facile, veloce e gustosissima pronta in 10 minuti!

Una ricetta davvero semplicissima da preparare: vi basterà una frusta manuale e il microonde, 5 minuti per prepararla e 5 minuti per cuocerla!

La consistenza della torta all’arancia in microonde è molto morbida e profumatissima, l’aroma di arancia invaderà la vostra cucina!

Davvero economica come ricetta infatti vi serviranno solo pochi ingredienti dal costo contenuto che sicuramente avete già in dispensa ma, in caso contrario, potete trovarli anche nel negozio di alimentari sotto casa!

Potete servire la vostra torta con dello zucchero a velo spolverato sulla superficie oppure glassarla con una deliziosa glassa all’arancia, troverete la procedura per farla in fondo alla ricetta!

Avete 10 minuti di tempo? Perfetto allora prepariamo insieme questa delizia, vediamo gli ingredienti e i passaggi della preparazione.

Torta all’arancia in microonde: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti

130g farina 00

60g zucchero

60g burro ammorbidito

2 uova

60 ml succo di arancia

1 scorza di arancia grattugiata

6g lievito per dolci (controllate che sia adatto al microonde!)

pizzico di sale

Preparazione

Prendete una tortiera da 15 cm di diametro adatta alla cottura in forno a microonde, imburratela e infarinatela cosicché il dolce si stacchi perfettamente dopo la cottura.

Sciogliete il burro a bagnomaria, setacciate la farina e il lievito, spremete il succo di arancia e grattate la scorza.

In una ciotola capiente versate tutte le polveri: farina, lievito e zucchero. Mescolate con una forchetta e formate una fontana.

Al centro disponete le uova, il succo e la scorza d arancia e il burro. Mescolate con una frusta per non formare grumi, aggiungete un pizzico di sale.

Amalgamate bene gli ingredienti e poi versate l’impasto nella tortiera, mettetelo a cuocere per 6 minuti in microonde a 650 w.

Fate la prova stecchino: se la torta risulterà asciutta allora potrete tirarla fuori dal forno a microonde. Lasciatela freddare 10 minuti nello stampo e poi capovolgetela su una graticola per farla raffreddare definitivamente.

Potete spolverare la superficie della torta con dello zucchero a velo quando sarà completamente raffreddata oppure con dell’ottima glassa!

Procedimento Glassa all’arancia

Per fare la glassa all’arancia: