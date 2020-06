Torta all’acqua al cioccolato: solo 135 kcal e zero burro, latte e...

La Torta all’acqua al cioccolato è un’esplosione di bontà da gustare a cuor leggero: 135 kcal per fetta, niente burro, latte e uova! Preparala in 7 minuti.

Vi innamorerete della Torta all’acqua al cioccolato perché semplicissima e veloce da fare, light e gustosa oltre che senza lattosio e vegana!

Morbida e soffice ha solo 135 kcal per fetta, perfetta per coccolarsi con un dolcetto senza sgarrare la dieta: rimani in forma con gusto!

Non servono robot da cucina o abilità particolari per preparare questa meraviglia, vi basteranno solo 7 minuti di tempo libero.

Godetevi una fetta di questa golosità in ogni momento della giornata: sarà deliziosa al mattino con un cappuccino fumante, golosa nel pomeriggio con una spremuta d’arancia e irresistibile alla sera davanti la Tv!

Niente uova, latte e burro, siete curiosi di sapere come prepararla? Ecco la ricetta della torta all’acqua al cioccolato, facile e golosissima.

Consigli per la preparazione

Prima di iniziare qualche consiglio per preparare al meglio questa delizia al cioccolato:

Provate ad aromatizzarla con della cannella in polvere oppure della scorza di arancia

in polvere oppure della scorza di Se volete una torta più alta utilizzate una tortiera da 16-18 cm e cuocete la torta 10 minuti in più

utilizzate una tortiera da 16-18 cm e cuocete la torta 10 minuti in più Per ottenere un dolce gluten-free sostituite la farina 00 con la farina di riso

Ricetta della Torta all’acqua al cioccolato

Ingredienti per 8 persone

260 ml acqua a temperatura ambiente

150g zucchero

200 farina 00

50g fecola di patate

3 cucchiai di cacao amaro in polvere

60 ml olio di semi di girasole

3 cucchiai1 vanillina

1 lievito per dolci

zucchero a velo q.b. per decorare

Procedimento

Preriscaldate il forno a 180° e prendete una tortiera dal diametro di 20-22 cm, imburratela e infarinatela oppure rivestitela con la carta forno. In una ciotola grande versate tutte le polveri setacciandole accuratamente: le farine, il lievito, la vanillina e il cacao. Unite anche lo zucchero e mescolate. Formate una fontana e al centro versate prima l’olio e poi l’acqua. Mescolate 1 minuto con una frusta per eliminare eventuali grumi, l’impasto deve risultare liscio e omogeneo. Versate l’impasto nella tortiera e infornate per 35 minuti circa a 180°, fate la prova stecchino prima di sfornare la torta!

A cottura ultimata sfornate il dolce e lasciatelo freddare a temperatura ambiente. Quando sarà freddo estraetelo dalla tortiera e spolveratelo con dello zucchero a velo prima di servirlo, buon appetito!

