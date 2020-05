Torta alla ricotta 3 ingredienti, senza farina in 3 minuti

La torta alla ricotta 3 ingredienti è un dolce cremoso e morbidissimo, si fa in soli 3 minuti! Una ricetta facile, golosa e veloce senza lievito e farina.

La torta alla ricotta 3 ingredienti è golosa e semplicissima da preparare, potrete farla ad occhi chiusi in soli 3 minuti!

Solo 3 minuti per prepararla e 45 minuti di cottura in forno per un dessert goloso che piacerà a tutti!

Un dolce che vi delizierà ad ogni morso per la sua eccezionale morbidezza, così dolce e cremosa che una fetta tira l’altra!

Userete solo 3 ingredienti economici e facilmente reperibili: uova, zucchero e ricotta vaccina o di pecora.

La ricetta è senza lievito e senza farina, semplicissima e veloce da preparare! Non sporcherete la cucina: niente schizzi ovunque e farina da tutte le parti!

Per dare un sapore più intenso al vostro dolce potete scegliere tra varie proposte per aromatizzare la torta alla ricotta a vostro piacimento:

1 cucchiaino di cannella in polvere

2 cucchiai di cacao amaro in polvere

2 scorza di limone grattugiata finemente

1 scorza di arancio grattugiata finemente

1 cucchiaino di estratto di vaniglia puro

4 cucchiai di gocce di cioccolato

1 cucchiaio di caffè solubile, 2 cucchiai di cacao amaro, cannella q.b.

Nella ricetta useremo la scorza di limone grattugiata per una torta alla ricotta profumatissima e delicata. Vediamo tutti i passaggi!

Torta alla ricotta 3 ingredienti: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti

450g ricotta di mucca o di pecora ben scolata

2 uova

120g zucchero bianco

2 scorze di limone grattate (o altri aromi a vostra scelta)

Preparazione

Se utilizzerete della ricotta fresca prima di iniziare la preparazione sarà fondamentale lasciarla scolare per circa 2-3 ore in un passino a maglie strette. In questo modo perderà il siero in eccesso e il dolce non risulterà annacquato.

Se invece userete una ricotta da banco frigo (già confezionata) questo procedimento non sarà necessario.

Preriscaldate il forno a 180° e foderate di carta forno una tortiera apribile di 20cm di diametro. In una ciotola versate tutti gli ingredienti e sbatteteli con le fruste elettriche fino ad ottenere un impasto cremoso e omogeneo, non dovranno esserci grumi. Versatelo nella tortiera e infornate per 45 minuti a 180°. Terminata la cottura potete e sfornare la torta e lasciarla raffreddare a temperatura ambiente.

Potete mangiarla sia a temperatura ambiente che fredda di frigorifero, a voi la scelta!

Conservatela per massimo 3 giorni in frigorifero, buon appetito!

