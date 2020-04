Torta al cioccolato fondente alla Nutella: morbidissima in 20 minuti

Ricetta semplicissima per una torta soffice alla Nutella glassata al cioccolato fondente. Buona e bellissima, pronta in 20 minuti.

La Torta alla Nutella glassata al cioccolato fondente è una ricetta semplice e veloce, in 20 minuti avrete preparato la glassa e infornato la torta!

La Nutella nell’impasto conferirà una dolcezza e una morbidezza inconfondibile, rimarrete stupiti da quanto sarà golosa questa torta.

Una ricetta perfetta per tutte le occasioni: adatta anche per una torta di compleanno dall’aspetto invitante e gustoso oppure per una merenda golosa in famiglia.

Il risultato sarà una torta meravigliosa nell’aspetto, morbida e soffice al gusto, conquisterà tutta la famiglia soprattutto i più piccoli!

Per preparare questa torta golosissima dovrete preparare l’impasto e poi glassarlo per un risultato più appetitoso e gustoso. Vediamo insieme come preparare la torta e la glassa per guarnirla!

Torta alla Nutella glassata al cioccolato fondente: Ingredienti e Procedimento

Ingredienti per la Torta

200g Nutella

3 uova

220g Farina00

110g Fecola di Patate

130g Zucchero Semolato

100 ml latte

1 bustina di lievito

Ingredienti per la Glassa al Cioccolato Fondente

150g cioccolato fondente sciolto a bagnomaria

30g di miele

100ml latte

Procedimento per la Torta

Preriscaldate il forno a 180° e foderate una tortiera da 22 cm con della carta forno. In una ciotola mescolate con le fruste elettriche le uova con lo zucchero fino a che non ottenete un composto chiaro e spumoso. Unite la nutella e continuate a mescolare per incorporarla nell’impasto. Setacciate il lievito, la fecola e la farina. Aggiungeteli all’impasto, mescolate sempre con le fruste elettriche. Aggiungete ora il latte lentamente, mescolate fino a completo assorbimento. Versate l’impasto nella tortiera foderata di carta forno e infornate per 50 minuti a 180°. Fate la prova stecchino prima di sfornare il vostro dolce. Lasciate raffreddare la torta e poi ricopritela con la glassa al cioccolato fondente, lasciate riposare in frigo per 3 ore prima di servirla.

Procedimento per la Glassa al Cioccolata

Tritate finemente il cioccolato fondente, mettete a scaldare il latte in un pentolino antiaderente. Prima che arrivi a bollore versate il cioccolato e il miele, abbassate al minimo il fuoco e mescolate fino ad ottenere una glassa lucida e densa, senza grumi. Trasferitela in una ciotolina e copritela con della pellicola per alimenti, lasciatela raffreddare 20 minuti prima di usarla.

Leggi anche: Torta semplice alla carota

LettoQuotidiano.it è stato selezionato nella nuova app di Google News. Per rimanere sempre aggiornato clicca qui e poi sulla stellina “Segui”