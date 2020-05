Torta al cioccolato e lamponi freschi: facile in 13 minuti

Torta al cioccolato e lamponi freschi: un dolce umido, morbido e delizioso! Ricetta facile per una merenda squisita, pronta in soli 13 minuti.

La torta al cioccolato e lamponi freschi è il dolce perfetto per ritrovare il sorriso: farete fatica a resistere alla sua morbidezza incredibile e al delizioso connubio lamponi-cioccolato!

Questa meraviglia al cioccolato e frutta non contiene lievito e ha poca farina nell’impasto, ecco perché la consistenza è così umida e morbida.

Una ricetta molto semplice da fare: sciogliete burro e cioccolato, uniteli alle uova e allo zucchero montati e infine aggiungete anche le polveri setacciate e i lamponi, facile no?

In soli 13 minuti avrete preparato l’impasto di questo delizioso dolce e potrete quindi cuocerlo 40 minuti in forno dedicandovi ad altro.

La consistenza irresistibilmente morbida e umida della torta al cioccolato e lamponi vi conquisterà, non potrete fare a meno del bis!

Torta al cioccolato e lamponi: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti

150g cioccolato fondente

40g cacao amaro in polvere

4 uova

100g farina 00

180g zucchero bianco

220g burro

180g lamponi freschi

1 scorza limone grattata

100g cioccolato fondente a scaglie per decorare la torta alla fine della preparazione

Preparazione

Prendete uno stampo da 22 cm di diametro (o da 20 cm se volete che la torta sia più umida e alta) e foderatelo interamente con della carta forno. Accendete il forno a 180° e mettete a sciogliere il cioccolato fondente con il burro a bagnomaria oppure usate il microonde per risparmiare tempo. Nel frattempo in una terrina rompete le uova, aggiungete la scorza di limone grattata e lo zucchero. Sbattete con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Unite poi il burro e il cioccolato fuso a filo e lentamente, continuate a mescolare con le fruste affinché l’impasto continui a incorporare aria. Setacciata la farina e il cacao con un passino a maglie strette e poi uniteli all’impasto. Versate le polveri a pioggia e continuate a mescolare fino ad ottenere un composto liscio e ben amalgamato. Versate metà impasto nella tortiera che avete già preparato, poi prendete i lamponi freschi già lavati e disponeteli a vostro piacimento su tutta la superficie. Mentre li disponete calcolate che dovranno capitare almeno 2 lamponi per ogni fetta di dolce. Versate sopra i lamponi il restante impasto, livellate con una spatola e poi infornate a 180° per 40 minuti. A cottura ultimata la torta avrà una consistenza morbida e umida ma non cruda!

Sfornate la torta e lasciatela intiepidire a temperatura ambiente.

Quando sarà completamente fredda decoratela ricoprendo la superficie con le scaglie di cioccolato fondente e poi riponetela in frigorifero 2-3 ore, gustata fredda sarà ancora più buona!

Conservatela la torta in frigorifero per 3-4 giorni dopo averla cotta, sempre che riusciate a desistere dal finirla in 24h. Buona merenda!

