Torta al cioccolato 8 bicchieri senza burro, pronta in 10 minuti

Torta al cioccolato 8 bicchieri, facilissima e senza usare la bilancia. Ricetta gustosissima e perfetta per riciclare la cioccolata avanzata in casa.

Torta al cioccolato 8 bicchieri: la ricetta facilissima e veloce da preparare senza burro e senza bilancia!

Potete usare il cioccolato delle uova di Pasqua avanzato per questa deliziosa ricetta, non importa che sia al latte o fondente basta che sia il vostro preferito!

Ma perché si chiama torta al cioccolato 8 bicchieri? Ha questo nome perché serve 1 bicchiere per dosare gli ingredienti necessari e in totale userete 8 volte il bicchiere per versare tutte le quantità giuste nell’impasto.

Il vostro dolce sarà un esplosione di cioccolato e sarà così soffice proprio perché senza burro: sostituirlo con dell’olio di semi lo renderà molto morbido, ogni morso vi conquisterà come potrete non prenderne un’altra fetta?

Sarà davvero semplice prepararlo senza la bilancia, vi basterà usare:

1 bicchiere a vostra scelta come dosatore per tutti gli ingredienti

Torta al cioccolato 8 bicchieri: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti

3 uova

5 cucchiai pieni di miele

3 bicchieri di cioccolato delle uova pasquali

3 bicchieri di farina 00

1 bicchiere scarso di olio di semi

1 bicchiere di yogurt alla vaniglia (oppure un altro gusto a vostra scelta)

1 bustina lievito per dolci

Procedimento

Iniziate la preparazione con l’operazione più importante: scegliere il bicchiere dosatore! Aprite la vostra credenza in cucina e scegliete un bicchiere a vostro piacimento che vi servirà per dosare gli ingredienti sopra elencati.

Accendete il forno a 180° e foderate con della carta forno una tortiera da 22 cm. Scaldate a bagnomaria il cioccolato delle uova pasquali e nel frattempo separate le uova mettendo i tuorli e gli albumi in due ciotole distinte. Nella ciotola dei tuorli versate il miele e mescolate con le fruste elettriche facendogli incorporare più aria possibile, otterrete un composto spumoso e chiaro. Ora aggiungete anche lo yogurt, l’olio e infine il cioccolato, continuate a mescolare. Setacciate la farina e il lievito, aggiungeteli al composto amalgamando bene per non avere grumi. Lavate le fruste, asciugatele e rimontatele: montate a neve gli albumi e poi incorporateli con una spatola al composto senza smontarlo, mescolate dal basso verso l’alto. Versate l’impasto nella tortiera e infornate per 45 minuti a 180 gradi, fate la prova stecchino prima di sfornarla.

A cottura ultimata sfornatela e lasciatela freddare a temperatura ambiente, infine spolverizzatela con dello zucchero a velo per guarnirla.

