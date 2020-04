Torta al cioccolato 2 ingredienti, si preparala in 5 minuti

Una torta al cioccolato morbida e cremosa con solo 2 ingredienti: uova di pasqua e uova di gallina. Ricetta facilissima e veloce, preparala in 5 minuti.

La torta al cioccolato 2 ingredienti è il dessert goloso più semplice e veloce che ci sia!

Proclamata regina indiscussa dei “dolci senza” proprio perché senza lievito, farina, zucchero e burro. Possiamo definirla:

gluten free

senza lattosio ( se si usa cioccolato fondente)

( se si usa cioccolato fondente) senza lievito

torta adatta alla dieta chetogenica

Gli unici due ingredienti che vi serviranno per preparare questa delizia sono le uova di cioccolato pasquale e le uova di gallina! Per renderla ancora più gustosa potete aggiungere qualche lampone fresco e dello zucchero a velo sopra la torta per decorarla a fine cottura.

Non importa se le uova di Pasqua avanzate sono al latte, fondente o alle nocciole, la torta verrà ugualmente buonissima a prescindere dal tipo di cioccolato che userete.

La consistenza di questa torta è davvero cremosa proprio perché priva di farina, vi innamorerete della morbidezza.

Prepariamo insieme la torta al cioccolato 2 ingredienti sarà facilissimo e veloce, ci vorranno solo 5 minuti e poi potrete infornarla!

Torta al cioccolato 2 ingredienti: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti per la torta

5 uova

350g cioccolato delle uova pasquali

Ingredienti facoltativi per la decorazione della torta

zucchero a velo

20 lamponi freschi

Preparazione

Preriscaldate il forno a 170° e prendete una tortiera apribile dal diametro di 20 cm. Imburrate la tortiera e infarinatela oppure rivestitela con della carta forno. Tritate il cioccolato e scioglietelo a bagnomaria, poi lasciatelo raffreddare qualche minuto. Separate i rossi dai bianchi e montate a neve ben ferma gli albumi. Unite il cioccolato ai tossi e poi incorporate gradualmente gli albumi con una spatola mescolando piano piano dal basso verso l’alto, cercate di non smontare il composto. Versate l’impasto nella tortiera e infornate a 170° per 40 minuti. Una volta cotta sfornatela e lasciatela raffreddare, poi toglietela dallo stampo.

Noterete che la torta si abbasserà un po’ appena sfornata, non preoccupatevi è normale perché non c’è lievito nell’impasto! Quando la torta sarà fredda decorate con zucchero a velo e dei lamponi freschi, sono perfetti abbinati al cioccolato.

