Torta ai 3 cioccolati senza cottura in forno, paradisiaca: il trucco per farla perfetta

Torta ai 3 cioccolati senza cottura in forno, paradisiaca: il trucco per...

La torta ai 3 cioccolati è una ricetta facile e irresistibile: mangiandola vi sembrerà di essere in paradiso! Ecco il trucco per fare degli strati perfetti.

Lasciatevi ammaliare da una fetta della deliziosa torta ai 3 cioccolati, un assaggio e vi sembrerà di essere in paradiso!



La ricetta è facile fa preparare ed è senza cottura in forno.

Una base di biscotto croccante con sopra ben tre stratificazioni di delizioso cioccolato, come potrete resistere a questa esperienza gustativa così invitante?

Vediamo tutti i passaggi e il trucco per stratificare alla perfezione la torta ai 3 cioccolati.

Torta ai 3 cioccolati: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti

250g biscotti secchi (esempio orosaiwa)

100g burro fuso

450ml latte

600ml panna fresca

250g cioccolato fondente extra a pezzi

200g cioccolato al latte a pezzi

200g cioccolato bianco a pezzi

3 bustine di gelatina per dolci(esempio tortagel)

cioccolato fondente a scaglie q.b. per decorare

Trucco per fare degli strati perfetti!

Affinché l’amaro del fondente mitighi la dolcezza degli altri due cioccolati vi consigliamo di disporre le creme in quest’ordine:

iniziare mettendo prima la crema di cioccolato al latte

poi quella fondente extra

infine quella al cioccolato bianco

Il trucco per realizzare una stratificazione perfetta è usare la gelatina o la maizena affinché le creme di cioccolato non si mischino e lasciare la torta in freezer tra una preparazione più a lungo possibile!

Preparazione

Iniziamo realizzando la base di biscotto:

Foderate una tortiera apribile da 20-22 cm con della carta forno. Frullate i biscotti in un mixer, trasferiteli in una ciotola e poi uniteli al burro fuso. Mescolate e trasferite il tutto nella tortiera. Compattate delicatamente e create così la base di biscotto, riponetela in freezer a raffreddare.

Passiamo alla preparazione delle 3 creme al cioccolato:

In un pentolino scaldate 200ml di panna e 150ml di latte, aggiungete poi la gelatina (o la maizena) e il cioccolato al latte a pezzi. Cuocete qualche minuto per far sciogliere tutto ottenendo un composto liscio e denso. Versatelo nello stampo sopra la base di biscotto e riponetelo in freezer. Procedete allo stesso modo e con le stesse dosi per la crema al cioccolato fondente. Versatelo sopra lo strato di cioccolato al latte e riponete nuovamente la torta in freezer. Infine ripetete l’operazione con le stesse dosi anche con il cioccolato bianco, versate la crema sopra quella fondente e riponete la torta in frigorifero a raffreddare per 4 ore.

Leggi anche: torta al cioccolato 8 bicchieri

Prima di servirla grattate del cioccolato fondente sulla superficie, la croccantezza sarà piacevole all’assaggio. Buona merenda!

LettoQuotidiano.it è stato selezionato nella nuova app di Google News. Per rimanere sempre aggiornato clicca qui e poi sulla stellina “Segui”