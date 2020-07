Torta 1 minuto all’acqua senza uova, soffice e light

La torta all’acqua senza uova è molto soffice e morbida, il bis sarà d’obbligo. Un dolce favoloso ma dietetico adatto proprio ad ogni palato e gusto, pronto in 1 minuto.

La golosa Torta all’acqua senza uova vi farà impazzire perché, oltre ad essere strepitosa, è leggerissima e dietetica: solo 143 kcal e si prepara in 1 minuto.

Niente latte, burro e uova per un risultato soffice e morbido all’assaggio. Perfetta per ogni palato: che siate a dieta oppure no la amerete al primo morso senza ombra di dubbio.

Un delicato profumo di limone vi avvolgerà mentre sarete conquistati dalla morbidezza dell’impasto umido e soffice, resisterete al bis? E perché dovreste, è così dietetica e leggera che la doppia porzione è d’obbligo!

Tutta la famiglia ne vorrà una fetta, segui la ricetta per realizzare la torta all’acqua senza uova in 1 minuto!

Consiglio sfizioso

Potete aromatizzare la torta come più preferite: scorza e succo di arancia con cannella, cacao in polvere, gocce di cioccolato, bacche di vaniglia, cacao e rum, scorze e succo di lime con menta fresca.

Lasciatevi ispirare dalla fantasia e dalla libidine di gustare un dolce sano, leggero e goloso.

Servitela con uno strato di crema al limone senza uova spalmato sopra, 3 o 4 fragoline di bosco e avrete realizzato un dessert leggero e squisito da leccarsi i baffi.

Torta all’acqua senza uova: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti

350 ml acqua

300g farina 00

70g fecola di patate

180g zucchero di canna

60ml olio di semi di girasole

scorza grattugiata di 2 limoni biologici

1/2 succo di limone spremuto

1 bustina lievito per dolci

zucchero a velo per decorare

Preparazione

Utilizzate dell’acqua tiepida da inserire nell’impasto oppure a temperatura ambiente, l’importante è che non sia fredda altrimenti si formeranno dei fastidiosi grumi di farina durante la preparazione del dolce.

Preriscaldate il forno a 180° e utilizzate uno stampo per torte dal diametro di 20 o 22 cm a seconda di quanto volete che sia alta la torta: più è piccolo e più la torta verrà alta e soffice, umida e invitante. In una terrina mischiate tutte le polveri setacciando la farina, la fecola e il lievito. Unite la scorza dei limoni grattugiata (solo la parte gialla perché la bianca è amara) e lo zucchero, mescolate con una frusta manuale. Create un buco al centro delle polveri come una fontana e versateci l’acqua tiepida, il succo di limone e l’olio. Mescolate pian piano incorporando tutti gli ingredienti un po’ alla volta. Travasate l’impasto nella tortiera e infornate per 45 minuti a 180°, fate la prova stecchino e poi sfornate il vostro dolce.

Lasciatelo raffreddare e poi toglietelo dallo stampo, spolveratelo con dello zucchero a velo e sarete pronti per gustarlo.

Buona merenda!

