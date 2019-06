Torna in piscina: ecco il miglior allenamento per principianti

Se manchi da molti dalla piscina, ritornaci: nuotare è un’ottima attività per tonificare il corpo e perdere peso.

L’estate è qui e ciò significa mettere fuori i mobili da giardino, piantare bellissime piante e installare piscine negli spazi aperti, se si ha la possibilità.

Se non puoi usare una piscina come quella presente in palestra, ti stai perdendo un ottimo strumento di allenamento.

La resistenza dell’acqua è ottima per mettere alla prova la forza e nuotare ad un ritmo veloce migliora il cardio. Come bonus aggiuntivo, il nuoto è un allenamento praticamente senza impatto, il che significa che il rischio di lesioni da stress, è molto inferiore a quello della corsa o del sollevamento pesi. Le tue articolazioni ti ringrazieranno.

Forse non sapevi dei vantaggi, o forse hai pensato di evitare la piscina e il nuoto perché non sai da dove cominciare. Dai un’occhiata al seguente allenamento per principianti e scegli l’acqua al posto della tradizionale palestra.

È possibile regolare questo allenamento modificando il numero di ripetizioni o distanza per adattarsi al meglio al proprio livello di forma fisica.

Livello di abilità: principiante / intermedio

Distanza totale: 1200 metri

Riscaldamento (ritmo rilassato)

1 x 100 pull-utilizzando una boa di trazione per tenere le gambe ferme, tirati attraverso l’acqua usando solo le tue braccia.

1 x 100 calcio: tieni una pedina di fronte a te, usa solo le gambe per alimentarti attraverso l’acqua.

1 x 100 scelta del nuotatore: riposa 30 secondi tra i set

Esercitazioni

30 secondi di calcio sul muro, con le mani sul lato della piscina, concentrati a calciare i piedi il più velocemente possibile.

Nuotata verticale di 60 secondi

Riposo minimo tra le serie, fai 3 serie.

Set principale (ritmo intenso)

4 x 50 rana

4 x 50 stile libero

8 x 25 under-under, nuota sott’acqua il più lontano possibile, quando ti avvicini per il freestyle aereo alla parete opposta. Al ritorno, rana sulla superficie dell’acqua.

2 x 50 dorso

Riposare 30-60 secondi tra i set.

Nota: consulta sempre il medico e sii consapevole del tuo livello di forma fisica prima di iniziare qualsiasi programma di allenamento.