A Torino madre e fratello diventano ostaggio di un uomo di 40 anni nella propria casa. I vicini hanno dato l’allarme.

Fortunatamente, dopo ore di terrore, l’uomo che aveva preso in ostaggio la madre ed il fratello ha alzato bandiera bianca.

Prende in ostaggio madre e fratello a Torino

Un episodio di presa in ostaggio a Torino. Il fatto è accaduto nella giornata di oggi, 2 gennaio 2020. Il protagonista è stato un uomo di 40 anni, gli ostaggi madre e fratello nella loro abitazione di Corso Vittorio Emanuele (quartiere Cenisia). A scoprire il folle gesto sono stati i vicini di casa che hanno udito delle grida dall’appartamento. Erano le 15:30 circa e hanno chiamato le forze dell’ordine. La porta di ingresso era stata serrata dall’uomo con dei mobili e, all’arrivo dei Vigili del Fuoco, l’uomo non ha voluto desistere ed uscire.

Dopo ore di trattative l’uomo si è arreso

Il negoziatore presente sul posto è riuscito a spuntarla e a far arrendere il 40enne. L’apice delle ira dell’uomo sono state raggiunte quando, oltre alle forze dell’ordine sono arrivati anche i servizi sociali che volevano somministrare il Tso al fratello, affetto da problemi psichici. I servizi sociali sono riusciti ad entrare a negoziazione finita e i militari hanno immobilizzato l’uomo. Erano le 17:00.

Ma perché l’uomo avrebbe preso in ostaggio i suoi familiari? Da alcune prime indagini, l’uomo, un ingegnere, sarebbe residente in Inghilterra ed è rientrato a Torino per stare con la famiglia durante le festività natalizie. Non si conoscono a fondo i motivi del gesto.